На прошлой неделе полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло провел совещание по вопросу вовлечения в хозяйственный оборот имущественного комплекса предприятия-банкрота.

Признанный в 2012 году банкротом новосибирский завод «Сибсельмаш» сейчас находится на стадии конкурсного производства с кредиторской задолженностью в размере порядка 1,6 млрд рублей.

По вопросам вовлечения в хозяйственный оборот имущественного комплекса завода в полпредстве состоялось совещание, в ходе которого полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло отметил, что со стороны других предприятий есть интерес к объектам «Сибсельмаша», однако решения, касающиеся производственного объединения затянуты. Так, напомним, уже не первый год идут обсуждения создания на площадях завода индустриального парка.

Сейчас для разработки концепции развития промышленной площадки создана рабочая группа, в состав которой должны войти представители региональных органов государственной власти, основные кредиторы предприятия. Для начала предприятие предлагают исключить из перечня стратегических, что позволит использовать промышленную зону в полной мере.

«Важно, чтобы основные кредиторы предприятия в короткие сроки смогли на взаимовыгодных условиях договориться о том, как дать новую жизнь площадке завода», — цитирует полпреда Сергея Меняйло его пресс-служба.

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