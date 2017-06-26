Новосибирская область получит софинансирование на реализацию проекта строительства четвертого моста через Обь в областном центре. О положительном решении сообщил глава Росавтодора Роман Старовойт, передает «Интерфакс».

Накануне глава Росавтодора Роман Старовойт сообщил, что федеральное ведомство одобрило софинансирование строительства четвертого моста через Обь в центре Новосибирска. Как подчеркнул Старовойт, «вопрос: будет реализован проект или не будет, уже не стоит».

Напомним, в мае областное правительство уже сообщало о выделении федерального гранта в размере 26,3 млрд рублей на строительство четвертого моста через Обь, однако позже такая информация не подтвердилась.

По словам Романа Старовойта, и сейчас некоторые вопросы остаются нерешенными, в частности, в текущий момент уточняется финансовая модель и то, как проект будет финансироваться по годам.

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