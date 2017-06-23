Министр экономического развития НСО Ольга Молчанова представила сегодня на заседании совета по инвестициям доклад, посвященный лучшим практикам регионов в рамках проекта АСИ «Магазин верных решений». Семь из них было решено использовать на территории НСО.

Как сообщила Ольга Молчанова, АСИ совместно с правительством РФ в 2016 году выбрало лучшие практики социально-экономического развития и предложило их внедрять всем субъектам РФ. Тем более, что они представляют собой готовые решения. «Проанализировав эти практики, а также имеющийся у нас опыт решения социально-экономических проблем, мы выбрали семь направлений для реализации в нашем регионе», — сообщила глава минэкономразвития НСО.

Опыт Татарстана поможет нашей области в реализации программы развития городской среды, а также в организации доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. Также в НСО планируется применить модернизацию системы теплоснабжения на основе механизмов ГЧП. По словам Ольги Молчановой, подобный опыт на базе Маслянинского района и города Обь у нас уже есть. Однако интересно сравнить его с опытом Тульской области, которая оказалась лучшей в реализации данного направления. Кроме того, этот регион интересен с точки зрения повышения эффективности бюджетирования и контроля за расходованием бюджетных средств за счет вовлечения граждан. «Планируется, что средства бюджета и граждан должны направляться на реализацию тех мероприятий, которые предлагают граждане. Это позволит, с одной стороны, выбирать наиболее актуальные для граждан проекты, а с другой стороны, обеспечивать их максимальную эффективность», — заметила Ольга Молчанова.

Практику ЧГП по созданию комфортной городской среды, реновации исторического центра, повышению международной привлекательности города, созданию рабочих мест и роста поступлений в бюджеты всех уровней можно использовать в нескольких муниципальных образованиях НСО, ориентируясь на Иркутскую область.

На территории нашего региона также можно будет внедрить практику синергии комплексного благоустройства дворовых территорий и ремонта подъездов многоквартирных домов, применяемую в Московской области.

Седьмым направлением является создание современной системы переработки твердых коммунальных отходов на примере Калининградской и Сахалинской областей. «2017 год объявлен годом экологии. Нужно бороться с полигонами твердых коммунальных отходов. Данная практика предусматривает извлечение полезных фракций, их сортировку и дальнейшую переработку», — пояснила Ольга Молчанова.

Применение апробированных в других регионах механизмов в сочетании с собственным опытом с наименьшими затратами приведет к повышению качества жизни населения, считает министр экономического развития НСО.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter