На заседании совета по инвестициям, которое состоялось 23 июня, губернатор НСО Владимир Городецкий выступил с ежегодным докладом об инвестиционной политике в регионе. Глава области подвел итоги по основным показателям инвестиционного климата за 2016 год и сформулировал задачи на ближайший год.

Инвестпослание Владимир Городецкий начал с итогов национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Напомним, НСО улучшила свои позиции и поднялась с 46-ого места (по итогам 2015 года) до 27-ого. При этом, по словам губернатора НСО, значения по 24-ем показателям рейтинга улучшились (55% от общего числа), по 16-ти показателям ухудшились (36% от общего числа). По четырем показателям значения по-прежнему остаются «восстановленными» из-за недостатка выборки. Стоит отметить, что НСО сохраняет в рейтинге состояния инвестклимата положительную динамику в отличие от некоторых других субъектов РФ.

В ходе заседания Владимир Городецкий поставил задачу продолжить работу по улучшению инвестклимата в рамках национального инвестиционного рейтинга и целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса. «Задача минимум – войти в двадцатку лучших регионов. Высокое место в рейтинге не самоцель, но работа по улучшению его показателей действительно меняет инвестклимат к лучшему», – заметил губернатор НСО.

Также глава региона рассказал об инвестициях в основной капитал по НСО. В 2016 году они составили 143,5 млрд рублей. Это 81,1% к уровню соответствующего периода 2015 года. Несмотря на негативную динамику, отмечается замедление темпов падения. Третий год подряд, по словам Владимира Городецкого, в инвестициях растет доля приобретения машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря. Наиболее инвестиционно-привлекательными в нашем регионе остаются такие отрасли, как транспорт и связь.

Помимо улучшения инвестиционного климата губернатор НСО поставил следующие задачи на ближайший год: внедрить проектное управление и повысить эффективность работы органов власти; сконцентрировать усилия всех региональных институтов развития на дорожной карте по реализации стратегии развития кластера «Сибирский наукополис»; увеличить число проектов ГЧП; внедрить муниципальный инвестиционный стандарт. Задачу активного привлечения инвесторов Владимир Городецкий поставил еще на выездном заседании рабочей группы, прошедшем 8 июня на территории промышленно-логистического парка.

«Необходимо активнее заполнять наши парки резидентами, а не просто сопровождать пришедшие к нам компании. Минэкономразвития и Агентство инвестиционного развития должны представить программу по привлечению инвестиций как мирового уровня, так и крупных российских компаний. Цель — значительно увеличить объем инвестиций в НСО», – резюмировал Владимир Городецкий.

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