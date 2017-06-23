Место человека в технологическом мире, перспективы развития новых технологий и способов взаимодействия с ними, а также опасности и угрозы, которые потенциально могут принести с собой новые разработки, – все эти вопросы (а также множество других) обсудили в рамках фестиваля Kaspersky Geek Picnic, который прошел в музее-заповеднике Коломенское 17 и 18 июня. Спонсором и партнером фестиваля в этом году выступила «Лаборатория Касперского».

Центральным объектом дискуссии стал человек, а именно его взаимоотношение с миром технологий, его восприятие быстро меняющихся реалий, возможности его мозга и перспективы искусственного интеллекта.

Как заметил нейрофизиолог и основатель первой в России лаборатории по нейрокомпьютерным интерфейсам Александр Каплан, мозг человека был сформирован 50 тысяч лет назад, и с тех пор с физиологической точки зрения он не обновлялся и не менялся. С другой стороны, его содержательная составляющая, его внутренние ресурсы, его своего рода «программное обеспечение» эволюционировало очень сильно. По мнению Александра Каплана, уже сейчас технологически возможно считывать нейронные импульсы в мозге и помогать таким образом людям взаимодействовать с окружающим миром, например, общаться после перенесенного инсульта. В будущем же вполне реально выстроить прямую связь между мозгом и внешними носителями информации – это позволит людям перераспределить задачи, отдать какую-то часть данных на хранение машинам и взаимодействовать с высокотехнологичными устройствами просто силой мысли.

Аналогичные опасения высказал и французский футуролог Жан-Кристоф Бони: «Сегодня весь мир находится буквально на кончиках наших пальцев: нужно узнать новости – открыли приложение, собираемся в путешествие – снова приложение, пообщаться с другом или семьей – да, опять с помощью приложения. Диджитал-эра подарила нам много новых возможностей. Но в этой гонке технологий, в стремлении расширить свои способности, в желании создать безупречный искусственный интеллект мы забываем о своей человечности. Технологи настолько прочно завладели нами, что в ряде случаев мы иногда теряем границу между естественным и искусственным. Так что в ближайшем будущем нам предстоит решать новые вопросы морали и этики и, я убежден, научиться находить и ценить свою человеческую сущность».

«Через 10 лет быть человеком будет означать совершенно другое. Это не будет плохо или хорошо, это будет просто по-другому, – уверен американский астрофизик Лоуренс Краусс. – За последние несколько лет мы стали свидетелями стольких удивительных открытий: мы научились взаимодействовать со Вселенной на уровне протонов, измерять гравитацию, манипулировать квантами. Все это потребовало технологий, о которых еще совсем недавно никто и помыслить не мог. Так, например, в нашей жизни появились квантовые компьютеры. И это, безусловно, сильно меняет человека и всю нашу жизнь. Так что теперь одной из основных задач станет задача обучения человека. Мы должны научить молодое поколение жить в новых условиях, должны рассказать им обо всех преимуществах и опасностях быстро развивающихся технологий».

Помимо всего прочего, эксперты сошлись во мнении, что в будущем технологии не просто дополнят человека, но и заменят его в некоторых сферах. Это приведет к тому, что ряд профессий для человека будет закрыт, поскольку его место займут роботы. Беспилотные автомобили, создающие тексты боты – уже сегодня эти технологии проходят успешное тестирование и в ряде случаев неплохо справляются с задачами, которые раньше мог решить только человек. «Такой сценарий развития событий в ближайшем будущем заставит государства решать новые вопросы: бороться с безработицей, заново выстраивать системы социальной поддержки, – считает вице-президент «Лаборатории Касперского» Антон Шингарёв. – И все это на фоне растущей потребности в защите этой огромной умной высокотехнологичной инфраструктуры».

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