Компания «ЭсАрДжи-Оценка активов» провела оценку стоимости имущества компании «Сибирский строитель» по заказу его конкурсного управляющего. Основным активом компании является завод автоклавного газобетона «Бетолекс».

Рыночная стоимость рассматриваемых объектов, согласно информации, содержащейся в отчете, была оценена в 1,798 млрд руб. 60% этой стоимости приходится непосредственно на здание завода, около 2% — земельный участок. Примечательно, что первоначальная стоимость активов составляла 3,2 млрд руб.

Напомним, что завод «Бетолекс» был запущен в 2012 году. Общий объем вложенных инвестиций составлял более 3 млрд руб. Предполагалось, что мощность нового предприятия позволяет возводить более 300 000 кв.м жилья в год. Основным бенефициаром завода являлся известный новосибирский бизнесмен Дмитрий Малахов.

Вместе с тем, в условиях кризиса предприятие оказалось в сложном финансовом положении. 4 апреля 2016 года в ООО «Сибирский строитель» была введена процедура наблюдения. С иском о банкротстве в судебную инстанцию обратилось московское ООО «Инопром-Транс». «Сибирский строитель» задолжал столичной компании 4,2 млн руб.

В апреле 2016 года «Бетолекс» объединил усилия по продвижению и реализации продукции, со своим главным конкурентом — «Сибитом» (входит в ГК «Главновосибирскстрой»). Однако и это не помогло компании удержаться на рынке.

Сам Дмитрий Малахов был признан банкротом.

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