На завершившемся в Санкт-Петербурге 21-м Международном экономическом форуме министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров обсудил с ведущими операторами связи перспективы внедрения в России мобильных сетей пятого поколения — 5G. Многообещающий проект должен будет вывести всю отрасль телекоммуникаций на принципиально новый уровень и практически безгранично расширить возможности связи и мобильного Интернета. Это, по мнению экспертов, послужит толчком к созданию новых направлений бизнеса в сфере цифровой экономики. Подробности — в материале корреспондента «КС», ставшего участником этого круглого стола.

Говорить о конкретных сроках внедрения сетей пятого поколения не то что в регионах, но и в обеих столицах пока еще преждевременно. Сегодня совершенно ясно, что строительство и ввод в эксплуатацию сетей пятого поколения потребует даже не миллиардных, а скорее триллионных инвестиций. В текущих экономических ситуациях такие вложения должны обязательно подкрепляться значительным увеличением потребления мобильного трафика в будущем. Но есть ли у него потенциал для такого роста и можно ли говорить о том, что возможности 4G уже исчерпываются, — вопрос дискуссионный.

Тем не менее определенные перспективы в этом направлении уже наметились. На встрече, прошедшей в рамках минувшего Петербургского экономического форума, ведущие операторы обозначили собственное видение возможностей этой технологии и того, как ее появление будет трансформировать отрасль телекоммуникаций.

Но для начала необходимо все же понять, что представляет собой эта технология и какие новые горизонты возможностей она открывает. «Сеть пятого поколения — это все подключенные устройства, смарт-сети, смарт-кар и беспилотные автомобили, а также все, что касается контента, что касается больших данных, — отмечает аналитик IKS—Consulting Максим Савватин. — Это объединяющие многоотраслевые решения «Интернета вещей»: транспорт, финансы, промышленность. Если говорить о ритейле, то уже сейчас работает технология некоей индивидуализации предложения, когда система сканирует, как долго человек задержался у определенной полки, скажем, супермаркета, на что он больше обратил внимание. Подобным же образом будут работать и многие другие сервисы в сфере услуг».

Эксперты дают весьма предварительные оценки начала создания так называемых тестовых зон 5G. Как отметил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, к 2024 году сети 5G в том или ином виде будут развернуты во всех городах с населением от 300 тысяч жителей. Более того, скорее всего, сети появятся еще раньше — а именно ближе к мировому первенству по футболу, которое состоится в России летом 2018 года. Но и тогда до массового распространения сети пятого поколения, скорее всего, пройдет не один год. Лишь в 2020–2022 году 5G может прийти в Новосибирск. И скорее всего, как немассовая услуга, как это некогда было с сетями четвертого поколения на раннем этапе их развития. Впрочем, есть основания предполагать, что на самом деле все произойдет гораздо быстрее. Стоит напомнить, что именно Новосибирск был вторым городом в России после Москвы, где была внедрена сеть 4G.

Впрочем, 25 лет назад рынка мобильной связи в России еще не существовало как такового. А распространение широкополосного Интернета началось и вовсе на рубеже «нулевых». В настоящий момент по таким параметрам, как покрытие, качество и доступность связи, отечественная индустрия телекоммуникаций одна из наиболее развитых в мире. Динамика ее стремительного роста демонстрирует то, как технологии способны буквально за считанные годы изменить жизнь общества. И с этой точки зрения появление сетей пятого поколения, скорее всего, может ознаменовать собой очередной переломный этап развития индустрии.

Учитывая нынешнюю ситуацию, когда расходы крупнейших отраслевых игроков растут, а маржа неуклонно снижается на протяжении всех последних лет, мотивация для форсированного развития 5G должна быть очень высокой. Но, как отмечают скептически настроенные эксперты, существенную роль здесь может сыграть фактор «закона Яровой», а также крупные издержки операторов, связанные с необходимостью его реализации.

Однако министр связи массовых коммуникаций Николай Никифоров в рамках круглого стола возразил, что так называемый «закон Яровой» не станет препятствием для развертывания сети 5G. «Здесь никакой прямой связи нет. Но наша задача — сбалансировать цели закона, ради которых он принимался, с влиянием на отрасль. Мы это сделаем в рамках подзаконной базы. Эта работа идет. Диалог непростой, но он ведется с правоохранительными органами для того, чтобы выработать сбалансированную модель. Это наша задача как министерства», — отмечает Николай Никифоров.

Глава Минкомсвязи отдельно отметил, что государство не должно вмешиваться в процесс создания инфраструктуры для цифровизации: «Мы хотим, чтобы это были крепкие, самостоятельные частные компании, которые уверенно чувствуют себя на российском рынке, имеют глобальные амбиции и которые создали эти потенциальные прорывные цифровые платформы для своей работы. То же самое, мы считаем, будет происходить и с телекоммуникационным сектором. Роль государства должна сводиться лишь к общей регуляторике, подготовке кадров, стимулированию исследований и разработок».

Но, абстрагируясь от вероятных препятствий на пути распространения сетей пятого поколения, логично рассмотреть, как может измениться сама телеком-индустрия. А в том, что она трансформируется в нечто совершенно новое, все дальше уходя от концепции «трубы», роли транспорта от создателя услуги потребителю, уже не осталось никаких сомнений ни у экспертного сообщества, ни у ведущих отраслевых игроков. И похоже, это напрямую будет влиять на развитие телекоммуникаций в регионах.

«Особенность технологии 5G состоит в том, что сеть может обслуживать намного большее количество устройств на единицу площади и значительно сократить количество миллисекунд, которые проходят при передаче сигнала от базовой станции до устройства. В этих условиях мы получим принципиально новую среду передачи данных, которая подстегнет дальнейшую цифровизацию», — отметил Николай Никифоров.

Сами операторы связи не видят свое будущее в отрыве от возможностей, которые будут давать новые технологии. «Мы больше склоняемся к тому, чтобы внутри МТС развивать необходимые для цифрового бизнеса компетенции. Мы единственный телеком-оператор, который уже сегодня по своей сути является полноценной ИТ-компанией, — поясняет президент Группы МТС Андрей Дубовсков. — Сегодня мы производим и поддерживаем всю совокупность необходимого для нашей деятельности программного продукта, начиная от базового, биллинга, и заканчивая востребованными пользователями мобильными приложениями. И делаем на это ставку. Наши программисты, системные архитекторы, тестировщики, аналитики уже произвели более чем 40 млн строк уникального кода. В развитии диджитал-направлений бизнеса мы видим перспективу и своего развития».

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