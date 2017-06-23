В Забайкалье работникам дорожно-строительной компании должны почти 4 млн руб зарплаты

 
 
невыплата зарплаты

В отношении директора ЗАО «Автомост-Чита» (Забайкальский край) возбуждено уголовное дело по статье о частичной невыплате заработной платы свыше трех месяцев.

Следственный комитет РФ по Забайкальскому краю сообщает, что директор компании «Автомост-Чита» с ноября 2016 года по апрель 2017 года частично не выплачивал заработную плату. Сформировалась задолженность перед 36 работниками организации.

ЗАО «Автомост-Чита» работает в Чите (Забайкальский край). Занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей.

«При этом работодатель не принимал меры к погашению образовавшейся задолженности, вводил своих работников в заблуждение относительно отсутствия денежных средств на счетах предприятия», — говорится на сайте ведомства. Также сообщается, что финансовая экспертиза определила: руководитель компании предлагал дебиторам самостоятельно перечислять денежные средства на счета кредиторов своего предприятия, минуя расчетный счет организации.

Сумма задолженности предприятия перед работниками превышает 3,7 млн руб.

Расследование уголовного дела еще продолжается.

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