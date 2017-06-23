О том, что помогает не только крепко стоять на ногах, но и двигаться вперед в непростой ситуации для застройщиков, «КС» рассказали исполнительный директор по строительству ООО «Новосибирский квартал» ДМИТРИЙ ЛЕКСИН и руководитель отдела продаж компании ЛАРИСА НЕРЕТИНА. «Новосибирский квартал» с опережением достраивает микрорайон «Краснообский» и приступает к освоению правого берега Новосибирска.

— Дмитрий, развитие строительного рынка замедлилось, как это отражается на вашей компании?

Д. Л.: — Несмотря на то что темпы развития строительной отрасли снижаются, наша компания продолжает развиваться. В «Новосибирском квартале» объем строительных работ не снизился. Но мы не только завершаем строительство уже начатых объектов.

На текущий момент мы продолжаем с опережением достраивать два дома в жилом районе «Краснообский». Ведем строительство малоэтажного квартала «Фламинго» в левобережье. В этом году приступаем к реализации проекта на правом берегу Оби. «Новосибирский квартал» приобрел земельный участок на ул. Дачной. В Заельцовском районе мы планируем осваивать площадку под жилье класса «комфорт+». Это будет двухподъездный 25-этажный дом. Несмотря на то что это один дом, территорию мы освоим комплексно.

— Что помогает справляться с непростой экономической ситуацией?

Д. Л.: — Кризис — это прежде всего возможность роста, время новых перспектив. За долгие годы работы на строительном рынке мы проработали структуру и стратегию нашего бизнеса. Наша компания развивается, опираясь на внутренний потенциал, профессиональную команду и выстроенные отношения с надежными партнерами.

Организация строит за счет собственного капитала и средств, привлеченных от инвесторов — участников долевого строительства. Главная ценность «Новосибирского квартала» — это выверенная стратегия и кадры. У нас молодой сплоченный коллектив, наши сотрудники целеустремленные и активные, они регулярно посещают курсы повышения квалификации, тренинги и побеждают в конкурсах профессионального мастерства.

Л. Н.: — Со своей стороны добавлю, что крепость фундамента в строительной компании прежде всего обеспечивает грамотный стиль управления, команда профессиональных менеджеров и специалистов, знающих свои объекты, а также возможности и потребности покупателей, что приводит к высокому результату и поступательному развитию компании.

— Благодаря чему удалось создать такую крепкую команду?

Л. Н.: — Помимо финансовой стабильности, в компании особая, дружеская обстановка. Ребята — профессионалы, знающие свое дело, всегда готовы друг другу помочь, и неважно, рабочая это ситуация или личная. Поэтому хочу отметить, что сотрудники от нас не уходят. Своих специалистов мы любим и ценим. Я это говорю прежде всего о своем отделе — отделе продаж, но уверена, что Дмитрий не возразит

— Как подбираете сотрудников?

Д. Л.: — Мы активно ведем работу с молодыми кадрами: взаимодействуем с профильными вузами, работаем с практикантами, которые приходят к нам каждый год.

Новичков без опыта мы обучаем. При этом коллектив лояльный, и за ошибки мы не наказываем, а указываем на них, помогаем исправить и достичь нужного результата.

— Какие традиции существуют в вашем сплоченном коллективе?

Л. Н.: — Конечно же, существует уже ряд устоявшихся традиций, но появляются и новые. Например, недавно мы всем коллективом ходили в оперный театр на балет.

И на одном совместном культпоходе решили не останавливаться. Выезжаем на природу. Безусловно, отмечаем наш профессиональный праздник — День строителя. Не забываем именинников, в том числе и тех, кто находится в декретных отпусках. Я довольна своей командой и люблю свой коллектив.

— Расскажите, пожалуйста, более подробно о своих проектах. На какой стадии реализации они находятся?

Д. Л.: — На текущий момент в жилом квартале «Краснообский» мы ведем строительство четырех домов и гаража-стоянки, точнее, это гаражный комплекс переменной этажности на 300 боксов. Два дома введем досрочно. Всего сдано шесть, в семи открыты продажи, в которых представлен широкий выбор планировочных решений, разработанных нашими проектировщиками. Во «Фламинго» открыты продажи в домах №№ 3, 6, 12, 13 и 14.

— Какие возможности появляются у жителя «Красно­обского»?

Д. Л.: — Поскольку я, как и многие сотрудники, живу в «Краснообском», то от первого лица вам и расскажу. Прежде всего следует отметить, что это жилье для тех, кто хочет жить за городом и дышать свежим воздухом. И при этом покупатель получает огромный бонус в виде доступной и развитой инфраструктуры, начиная от транспортной и заканчивая спортивной. И что, на мой взгляд, самое важное — это возможность увлекательно проводить время вместе с детьми и друзьями.

В микрорайоне оборудовано пять детских игровых комплексов. При этом в «Краснообском» можно не только устраивать веселые семейные прогулки, но и посещать множество детских развивающих центров. Для проведения досуга с гостями — кафе, спортивные площадки и места для прогулки и барбекю. Помимо этого, у жителей и гостей квартала есть возможность посещать салоны красоты и магазины.

— Насколько развита транспортная и социальная инфраструктура?

Д. Л.: — Начну с того, что микрорайон «Краснообский» расположен не так далеко, как может показаться. Дорога от центра города на автомобиле занимает порядка 30 минут. Кроме того, ведется строительство межквартальных дорог от улицы Центральной до улицы Северной и от Западной до жилмассива. Краснообск строился как поселок для работников Сибирского отделения Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина, поэтому еще с того времени он славится развитой инфраструктурой.

Сейчас здесь работают три школы, пять детских садов, кроме того, в поселке расположены Новосибирская центральная районная больница и поликлиника.

Генпланом «Краснообского» также предусмотрено строительство еще одного детского сада. Кроме того, на ВАСХНИЛе действует Дом культуры, где работает 43 кружка. Два года назад открылся спорткомплекс с футбольной ареной, беговой дорожкой и площадкой для воркаута. Все дома обеспечены бесплатными парковками на прилегающей территории, а также в Краснообске мы строим, как я уже говорил, гаражный комплекс. Жители с удовольствием посещают спортивные объекты: волейбольную и баскетбольную площадки. Наша гордость и одно из наиболее любимых мест жильцов — хоккейная коробка, которая летом трансформируется в футбольное поле с искусственным газоном.

— Какова стоимость жилья?

Д. Л.: — Цена квадратного метра в «Краснообском» — от 36,9 тыс. рублей. Все квартиры мы сдаем с отделкой «под ключ». Для покупателей это большой плюс, уже не надо тратить средства и силы на покупку отделочных материалов и ремонт, а можно сразу приступить к обустройству быта в новой квартире.

— Какие типы планировок вы можете предложить покупателям?

Д. Л.: — При проектировании мы учитывали пожелания будущих жильцов. С каждым годом покупатели становятся все более требовательными к качеству, планировкам жилья, благоустройству придомовой территории. Так, в кирпичных домах «Краснообского» мы можем предложить квартиры самых разнообразных планировок — от стандартных квартир с величиной кухни 9–13 кв. метров до квартир с большой кухней-гостиной. При этом стоит отметить, что в шестиподъездном кирпичном доме только в двух подъездах планировки повторяются. Площадь квартир варьируется от 40 кв. метров до 115 кв. метров, и на этаже в среднем располагается по 4–5 квартир.

Студии мы предпочитаем не строить, «Новосибирский квартал» ориентируется на просторное и комфортное жилье. Наши квартиры — полногабаритные, с просторными кухнями, а комнаты имеют оптимальную геометрию.

— Сейчас управляющие компании также активно проводят массовые занятия спортом в своих микрорайонах, праздники. Как «Новосибирский квартал» организует досуг новоселов?

Д. Л.: — Проведение праздников — это одна из главных традиций нашей компании. Мы вместе с жильцами отмечаем Новый год, провожаем зиму, встречаем весну.

И конечно же, мы устроили веселый праздник, посвященный Дню защиты детей. На этот раз, помимо традиционных выступлений аниматоров и ростовых кукол, ребятишки посмотрели цирковое выступление. Специально для ребят привезли обезьян, пони, были даже змеи. Также устроили и шоу воздушных шаров. Кроме того, дети участвовали в увлекательных конкурсах и мастер-классах. Захватывающими были и спортивные состязания: баскетбол, футбол при участии профессиональных спортсменов. Все маленькие участники получили подарки.

Микрорайон «Краснообский»

Застройщик ООО «Новосибирский квартал»

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