В Красноярском крае предприниматель похитил больше 100 млн руб

 
 
хищение

ГУ МВД по Красноярскому краю сообщает об окончании расследования уголовного дела в отношении предпринимателя, который подозревается в хищении 123 млн руб.

По мнению правоохранительных органов, 46-летний предприниматель из Красноярска получил в распоряжение от инвестиционной компании 123 млн руб. Это было сделано в форме сделки по инвестированию проектных работ для строительства делового центра. Однако, предприниматель отказался от исполнения взятых на себя обязательств. Полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемый уже задержан. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.

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