Кофейня «Чашка кофе» начнет работу на улице Ленина в центре Новосибирска осенью текущего года. Заведение расположится на месте бывшей пиццерии New York Pizza и кафе «Самарканд». Об этом сообщил «КС» ресторатор Денис Иванов.

Крупная новосибирская сеть «Чашка кофе» до конца 2017 года планирует продолжить ребрендинг существующих заведений, а также открыть одну новую кофейню.

По словам ресторатора Дениса Иванова, точка займет помещение бывшей пиццерии New York Pizza и кафе узбекской кухни «Самарканд» в центре города на улице Ленина. «Кофейня будет открыта в новом стилистическом формате, аналогичном «Чашкам кофе» в зоопарке и торгово-развлекательном центре «Галерея Новосибирск». Заведение будет рассчитано на 150 посадочных мест», — отметил Денис Иванов.

Объем инвестиций в новый проект на улице Ленина ресторатор оценил в 30 млн рублей, запуск намечен на конец лета — начало осени. В течение лета компания также планирует обновить кофейню «Чашка кофе» на первом этаже терминала внутренних авиалиний аэропорта Толмачево.

По наблюдениям Дениса Иванова, рынок кофеен в Новосибирске, как и в России в целом, активно развивается. «Непосредственно по сети «Чашка кофе» за последний год мы отмечаем прирост гостей на уровне 15%. Средний чек при этом не меняется и на данный момент составляет 500 рублей. Изменения в большей степени коснулись его структуры: люди стали чаще заказывать кофе «на вынос», приходить на бизнес-ланчи. К примеру, на долю «кофе с собой» в некоторых «Чашках кофе» сейчас приходится до 50% продаж кофе», — подчеркивает ресторатор.