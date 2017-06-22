Forbes опубликовал 22 июня рейтинг российских госслужащих с наибольшим доходом. В рейтинг вошли два депутата Улан-Удэнского городского совета Вадим Бредний и Геннадий Доржиев, единственная женщина в рейтинге — депутат заксобрания Иркутской области Марина Седых, единственный глава города — мэр Томска Иван Кляйн и депутат Красноярского городского совета депутатов Владимир Егоров.

На первом месте богатейших госслужащих России оказался депутат Улан-Удэнского городского совета Вадим Бредний с суммарным семейным доходом, превышающим 2,8 млрд рублей. Forbes сообщает, что депутат владеет розничной сетью продуктовых магазинов, мясоперерабатывающей фабрикой, рыбозаводом, кондитерским цехом, рестораном и фитнес-центром. В совместной с супругой собственности более 20 земельных участков, 5 жилых домов (два из них в Таиланде), автомобили, снегоходы, моторные лодки и катер.

Восьмое место в общероссийском рейтинге занял его коллега Геннадий Доржиев, суммарный доход которого за 2016 год составил более 1,2 млрд рублей. Депутат Улан-Удэнского городского совета трех созывов возглавляет торгово-строительную компанию, ему также принадлежит застройщик «СмитИнвест».

21-е место в общероссийском рейтинге заняла депутат заксобрания Иркутской области и генеральный директор Иркутской нефтяной компании Марина Седых, обладающая суммарным семейным доходом в размере 558 млн рублей. Из них 553 млн рублей — ее собственный доход. В собственности ее семьи находится 8 объектов недвижимости.

Кроме этого, в топ-50 богатейших чиновников России вошел Иван Кляйн, доход его семьи за прошлый год составил 322 млн рублей, большую часть которого — 200 млн рублей, он заработал сам. В собственности 6 объектов недвижимости. Мэр Томска занял 36-е место рейтинга.

На две строчки от него отстал Владимир Егоров. За 2016 год красноярский депутат, претендующий на кресло мэра города, заработал 272 млн рублей. Суммарный семейных доход составил 316 млн рублей. В собственности 11 объектов недвижимости.

Большинство участников рейтинга Forbes «Власть и деньги — 2017. 50 госслужащих с наибольшими доходами» являются депутатами региональных парламентов. Каждый четвертый чиновник, вошедший в рейтинг — депутат госдумы РФ.

Ранее «КС» писал о новосибирцах, вошедших в ежегодный рейтинг «200 богатейших бизнесменов России» по версии российского издания журнала Forbes. Среди его участников — председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний S7» Наталия Филева и ключевой акционер новосибирского аэропорта Толмачево Роман Троценко.

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