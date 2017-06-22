В мэрии рассказали, как Новосибирск отметит День города

В грядущие выходные, 24 и 25 июня, Новосибирск отметит свое 124-летие. На протяжении двух дней в городе будут организованы различные праздничные мероприятия. «КС» приводит программу главных событий.

Самые первые мероприятия, посвященные Дню города, в Новосибирске начнутся 24 июня с церемонии возложения цветов и венков к памятнику одного из основателей города Новосибирска (Новониколаевска) Николаю Тихомирову. Церемония состоится в 10.00 на Мемориальном комплексе памяти Н. М. Тихомирова на Заельцовском кладбище.

С 17.00 и до 21.00 все желающие смогут посетить на площади имени Пименова Городской фестиваль молодежного технического творчества «TECHNOfest – 2017». Недалеко, так же в центре города, с 19.30 до 20.30 в сквере у НГАТОиБ будет организован праздничный концерт с участием мастеров искусств Новосибирского городского духового оркестра под управлением Игоря Зугрова.

В этом году День города будет проходить с основной идеей «Зеленый город. Преображение». Как подчеркнула начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова, эта тема особенно актуальна для Новосибирска, так как развитие, благоустройство зеленых зон – один из основных городских приоритетов. Мероприятия в рамках Года экологии будут посвящены теме экологии в различных ее проявлениях: экологии отношений, экологии производства, экологии чувств.

Во второй день празднования 124-летия Новосибирска будет организован ряд спортивных мероприятий. Все начнется с утренней зарядки с олимпийскими чемпионами в 10.00 в Первомайском сквере. В это же время и до 14.00 на проезжей части ул. Кирова (старт и финиш от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Каменской) пройдут соревнования по велоспорту «Гонка Критериум». Интересную площадку предлагает керлинг-клуб «Пингвин», который организует с 10.00 до 17.00 на парковке Красного проспекта напротив здания на ул. Трудовой, 7 игру в керлинг для всех желающих. Еще одна спортивная площадка будет работать весь день, с 10.00 до 18.00, на проезжей части Октябрьской магистрали напротив здания на ул. Серебренниковской, 20а — CrossFit-армреслинг.

Своя ВДНХ появится в Новосибирске в 10.00 и проработает до 19.00 на участке ул. Орджоникидзе от ул. Советской до площади имени Ленина. Здесь пройдет презентация продукции предприятий малого и среднего предпринимательства Новосибирска, а также гала-показ коллекций производителей легкой промышленности.

Любители автогонок смогут посетить площадку «Картинг – спорт сильных и смелых». Спортивные состязания на участке проезжей части Октябрьской магистрали от здания на ул. Октябрьской, 49 до ул. Серебренниковской будут проходить с 10.00 и до 20.00. Здесь же новосибирцам предлагается сдать нормы ГТО. Для всех автолюбителей недалеко от театра «Глобус» с 13.00 до 20.00 пройдет фестиваль тюнинга и эксклюзива Expo Fest. Кроме того, рядом будет организован дрифт-трайк.

С самого утра и до наступления сумерек на Михайловской набережной сеть ресторанов быстрого обслуживания KFC проведет международный фестиваль «KFC Футбатл». Любители шахмат после посещения утренних мероприятий могут пройтись до Первомайского сквера, где с 12.00 до 18.00 будет работать площадка «Новосибирск – шахматный город». А для гурманов ул. Серебренниковская в этот день превратится в территорию национальных кухонь.

Помимо центра города, праздничная программа будет организована с 12.00 до 22.00 у ТРК «Ройял Парк», с 12.00 до 21.00 у МФК «Сан Сити», с 18.00 до 22.00 у ТРЦ «АУРА». У «Сан Сити», кстати, запланировано выступление бывшего участника группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина. В мэрии рассказали, что с днем рождения Новосибирск также приедет поздравить группа «Несчастный случай», чье выступление запланировано с 20.00 до 21.00.

Завершит двухдневную праздничную программу фестиваль фейерверков в парке «Городское начало». Здесь на протяжении 45 минут, с 22.30 до 23.15, прогремит праздничный салют. Вместе с ним в 22.50 будет запущен салют на площади Ленина и на территории мемориального комплекса «Монумент Славы» в левобережье.

Для тех новосибирцев, которые не смогут посетить праздник, будет организована видеотрансляция в режиме онлайн. Однако трансляция будет идти в беззвучном режиме.

Нужно отметить, что вместе с праздничными мероприятиями будет закрыт ряд центральных улиц. Подробнее — в материале «КС».

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