Аэропорт Толмачево обслужил 2-миллионного пассажира

С начала нынешнего года в аэропорту Толмачево был принят двухмиллионный пассажир, поделились в пресс-службе новосибирского авиахаба.

Вчера в новосибирском аэропорту Толмачево была достигнута отметка в 2 млн пассажиров с начала 2017 года. Этого показателя аэропорт достиг на 28 дней раньше, чем в прошлом году. В пресс-службе Толмачево напомнили, что миллионный пассажир был принят в этом году 6 апреля, что на 24 дня раньше, чем в 2016 году.

«Рост производственных показателей — результат успешной работы аэропорта Толмачёво и авиаперевозчиков по открытию новых рейсов, увеличению частот по действующим направлениям, а также развития трансферных перевозок», — объяснили улучшение показателей в пресс-службе Толмачево, добавив, что с начала года аэропортом увеличена частота рейсов по ряду направлений.

Напомним, с конца апреля из Новосибирска был открыт прямой регулярный рейс авиакомпании S7 Airlines в Тбилиси, а с 31 мая авиакомпания Ellinair возобновила выполнение сезонного прямого рейса в Салоники. «КС» также ранее писал о появлении в летнем расписании рейсов на озеро Иссык-Куль в Киргизию и о переходе на ежедневную частоту выполнения полётов из Новосибирска в Астану авиакомпании Air Astana.

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