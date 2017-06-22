Сегодня в кузбасской администрации прошла пресс-конференция, где замгубернатора по вопросам здравоохранения Валерий Цой рассказал представителям СМИ о состоянии главы региона, продление отпуска которого породило многочисленные слухи.

Сейчас, как рассказал заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам здравоохранения Валерий Цой, Аман Тулеев проходит реабилитацию после операции на позвоночнике. Операция с использованием металлоконструкций была проведена в Германии в мае, а после у Тулеева было осложнение в виде пневмонии. По словам Цоя, губернатор в настоящее время находится в городской клинической больнице №3 им. М.А. Подгорбунского в Кемерове, пневмония вылечена. Там он проходит реабилитацию уже 11 дней. Операцию рекомендовали провести еще в октябре прошлого года, но губернатор ее перенес на май, на период отпуска.

На пресс-конференции администрация главы региона заметила, что отпуск продлен на неопределенный срок, но уходить в отставку Аман Тулеев не собирается. Как ранее рассказывал «КС» источник, близкий к властным структурам региона, Кремль в смене власти в Кузбассе крайне не заинтересован, поэтому об отставке Тулеева по политическим причинам речи не идет. Тем не менее примерную дату, когда губернатор выйдет на работу, на пресс-конференции не стали озвучивать.

По словам и. о. начальника главного управления по работе со СМИ региональной администрации Алексея Доронгова, провести пресс-конференцию поручил сам Аман Тулеев, наблюдая многочисленную информацию в СМИ о своем состоянии.

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