36 депутатов будут избраны в ходе осенней избирательной кампании в Новосибирской области.

10 сентября, в единый день голосования пройдут дополнительные выборы в советы депутатов Чистоозерного и Баганского районов, Леснополянского сельсовета в Коченевском районе, в Куйбышеве и Черепаново. Также кампании запланированы в Болотнинском и Искитимском районах Новосибирской области. Жители Карасука выберут новый созыв горсовета из 18 депутатов, сообщила председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо на семинаре-совещании.

В Новосибирске намечены две кампании по дополнительным выборам. В горсовет Новосибирска, где свободен округ № 14 (Калининский район), и в заксобрание Новосибирской области по округу № 21 (Заельцовский и Железнодорожный районы Новосибирска).

Глава облизбиркома рассказала, что на довыборах в заксобрание и в горсовет будут использованы комплексы обработки избирательных бюллетеней.

Всего 10 сентября на территории Новосибирской области пройдет 12 избирательных кампаний на замещение 36 мандатов депутатов, сообщает пресс-служба правительства и губернатора Новосибирской области.

Напомним, в заксобрание Новосибирской области единороссы выдвигают президента АО «Трансервис» Александра Бойко, в горсовет Новосибирска — члена «Единой России» Игоря Атякшева (помощника депутата Госдумы Андрея Каличенко).

Территория 21-округа в ЗС освободилась после того, как коммунист Артем Скатов стал вице-мэром Новосибирска. От КПРФ на округе идет бывший депутат заксобрания, советник мэра и экс-глава департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Сергей Клестов, от «Родины» скорее всего журналист, руководитель местного филиала ФоРГО Константин Антонов.

Округ № 14 в совете депутатов Новосибирска свободен после того, как Андрей Каличенко, чьим помощником является Атякшев, стал депутатом Госдумы. Коммунисты на округе, вероятнее всего, выставят заместителя директора компании «СибирьМонтаж Автомат», руководителя районного депутатского центра Дмитрия Коликина.

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