Горно-Алтайский городской суд признал виновным депутата горсовета Горно-Алтайска Александра Потапова в незаконном возмещении НДС, причинившем федеральному бюджету ущерб в размере более 3 млн рублей. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике Алтай.

Суд признал собранные следственными органами доказательства достаточными для вынесения приговора бизнесмену и депутату и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также Александра Потапова обязали заплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Следствие установило, что Александр Потапов, находясь в должности генерального директора ООО «Горный Алтай», в 2009 году подал в налоговую службу сфальсифицированные копии бухгалтерских документов. На основании этих бумаг ему возместили налог на добавленную стоимость. В результате умышленных действий алтайского депутата федеральному бюджету был причинен ущерб на сумму более 3 млн рублей.

Ранее «КС» писал, что СК РФ по республике Алтай 1 октября 2015 года объявил Александра Потапова в федеральный, а затем и в международный розыск. 4 октября суд санкционировал заочный арест депутата. Через несколько дней он был задержан в Горно-Алтайске и помещен в следственный изолятор. Позднее данную меру пресечения заменили на домашний арест.

Напомним, Александр Потапов представлял фракцию «Единой России» в городском совете Горно-Алтайска. В связи с вышеописанными событиями региональное отделение «ЕР» постановило в начале октября 2015 года приостановить его членство в партии.

В начале 2016 года прокуратура Горно-Алтайска утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве политика и предпринимателя. После этого уголовное дело было передано на рассмотрение в городской суд.

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