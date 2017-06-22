Закрытые на ремонт в феврале входы на станциях «Красный проспект» и «Гагаринская» открыты для пассажиров. Завтра также планируется открытие обновленного входа на станции «Студенческая».

В феврале текущего года в новосибирском метрополитене были закрыты три входа метро по Ленинской линии: «Гагаринская» – вход со стороны ул. Кропоткина, у ТЦ «Океан», «Красный проспект» – вход со стороны Дворца бракосочетания, «Студенческая» – вход со стороны главного корпуса НГТУ. Ремонт осуществлялся в рамках текущей программы ремонта сооружений метрополитена.

Теперь в обновленных входах метро заменена облицовка стен, отремонтированы ступени и ногоочистительные приямки, заменены двери. В мэрии уточнили, что двери заказаны у черкизовского предприятия из Москвы и имеют специальный пяточный механизм. На входах полностью обновлена электропроводка и установлены новые светодиодные светильники.

Кроме открытия обновленных входов, мэру Новосибирска Анатолию Локтю и всем присутствующим была продемонстрирована досмотровая зона службы безопасности и система транспортной безопасности на метрополитене. Мэр отметил, что предприятие, не являясь дотационным, — одно из лучших в стране по многим показателям.

«Эффективность нашего метро очень высока, одна из лучших в стране. Многие метрополитены городов-миллионников являются дотационными, работают при поддержке муниципального бюджета. Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург – у них серьезные «вливания» в метрополитен. В Новосибирске метрополитен работает настолько эффективно, что сегодня справляется только за счет тарифа», — похвалил работу метрополитена Локоть.

По словам главы города, до конца года о повышении тарифа на проезд в метро речи нет.

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