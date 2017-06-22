Определены еще 25 человек, которые войдут в новый созыв общественной палаты. Таким образом, теперь сформированы все три сегмента ОП.

21 июня прошло голосование за кандидатов в члены шестого созыва общественной палаты. Из 33 кандидатов были отобраны 25 представителей муниципальных общественных организаций.

По словам сопредседателя общественной палаты пятого созыва Галины Гридневой, структура обновилась примерно на 70 %, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В шестом созыве общественная палата сокращается до 75 членов (с 94). 25 членов определил губернатор Новосибирской области. Еще 25 кандидатур — заксобрание. Остальных 25 человек утвердили вчера рейтинговым голосованием 50 избранных членов ОП.

Напомним, депутаты заксобрания Новосибирской области согласовали увеличение срока полномочий членов общественной палаты — три года, вместо двух. Также региональный парламент одобрил поправки, по которым возглавлять палату будет один председатель, а не три сопредседателя, как раньше. Предусмотрена возможность назначения заместителей руководителя палаты. Еще одно новшество общественной палате — аппарат для обеспечения деятельности ОП.

Пятый созыв общественной палаты Новосибирской области был сформирован в 2015 году. Ее сопредседателями являются гендиректор «Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий» Юрий Бернадский, председатель «Союза женщин» Новосибирского района Нина Румянцева и председатель правления новосибирского отделения общероссийского Общества «Знание» России Галина Гриднева.

25 членов общественной палаты, избранные 21 июня.

Бархатова Наталья Даниловна

Вершкова Любовь Александровна

Глушенцева Валентина Павловна

Зебницкая Ирина Владимировна

Кириллова Елена Юрьевна

Крестьянова Елена Владимировна

Курдюмова Марина Исаметовна

Литвинова Светлана Петровна

Маркс Лариса Александровна

Можейко Людмила Степановна

Панкрац Татьяна Петровна

Полякова Лариса Анатольевна

Понаморева Ольга Алескандровна

Румянцева Нина Николаевна

Салмина Раиса Дмитриевна

Слюсарь Андрей Юрьевич

Титова Галина Тимофеевна

Устинова Раиса Константиновна

Федорченко Максим Владиславович

Шалонько Татьяна Анатольевна

Шикарева Светлана Александровна

Шкребнев Владимир Васильевич

Шмаков Павел Борисович

Юстус Ольга Геннадьевна

Якушев Олег Александрович.

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