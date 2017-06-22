«Ростелеком» создаст в Новосибирске дата-центр мощностью 3 МВт

ПАО «Ростелеком» планирует к середине 2018 года ввести в Новосибирске дата-центр мощностью 3 МВт. Его строительство может быть в том числе обусловлено необходимостью хранения данных по «закону Яровой».



Так называемый «Пакет Яровой» был принят в июле 2016 года и включает два федеральных закона, касающихся противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности. В частности, он обязывает операторов связи хранить звонки и сообщения абонентов 6 месяцев, а информацию о сообщениях и звонках 3 года.

Новый центр обработки данных «Ростелекома» может стать крупнейшим за Уралом. Об этом сообщает ИА «Интерфакс» со ссылкой на начальника отдела организации эксплуатации технической инфраструктуры информационных технологий макрорегионального филиала «Сибирь» в компании Дениса Грищенко. Запланированная мощность центра — 3 МВт, тогда как мощность действующего на сегодня дата-центра «Ростелекома» в Новосибирске — 0,5 МВт. Таким образом новый ЦОД окажется мощнее существующего в шесть раз.

По данным «Интерфакса», дата-центр будет создан специально «под закон Яровой» о хранении данных, однако в самом «Ростелекоме» это не подтверждают.

«Проект готов, и в ближайшее время начнутся торговые процедуры на выбор подрядчика, поставщиков оборудования…», — цитирует Дениса Грищенко информационное агентство.

Кстати, недавно экс-глава макрорегиона Сибирь компании «Ростелеком», а ныне депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Максим Кудрявцев предложил законопроект о запрете «анонимайзеров», о котором подробно писал «КС».

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