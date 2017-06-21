В Алтайском крае появится кластер точного машиностроения

Кластер точного машиностроения должен в ближайшее время появиться в Алтайском крае. Он объединит около 15 предприятий.



О планах по созданию в Алтайском крае кластера точного машиностроения заявил сегодня губернатор региона Александр Карлин.

«Мы подходим к тому, чтобы создать кластер точного машиностроения. Есть понимание необходимости более серьезного взаимодействия у собственников предприятий. Возможно, сдерживающим моментом является то обстоятельство, что большая часть предприятий относится к оборонно-промышленному комплексу. Это может создать трудности, но не послужить непреодолимым препятствием создания кластера», — передает слова главы края ИА Интерфакс.

Кластер должен появиться в ближайшее время. Он будет организован по той же модели, что кластеры композитных материалов и аграрного машиностроения.

Планируется, что в кластер войдет около 15 предприятий Алтайского края. Точные сроки реализации проекта пока не называются. По словам Александра Карлина, региональные власти планируют организовать инжиниринговый центр общего пользования, который бы обеспечивал потребности всех предприятий, входящих в кластер.

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