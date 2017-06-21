У торговца нелегальным алкоголем и табаком изъята продукция на 1,5 млн руб

ГУ МВД России по Новосибирской области сообщает о завершении расследования уголовного дела по статье о сбыте «товаров и продукции без маркировки». Речь идет о хранении для продажи алкогольной и табачной продукции на сумму около 1,5 млн руб.

Как выяснили правоохранительные органы, группа из четырех человек на протяжении полутора лет поставляла в торговую сеть Новосибирска немаркированную алкогольную продукцию и табачные изделия.

Товар хранился в гаражном боксе, откуда небольшими партиями развозился по магазинам для реализации. После задержания обвиняемых в гаражах была обнаружена немаркированная алкогольная продукция различных наименований, на общую сумму более 700 тыс руб. А также табачные изделия с поддельными специальными марками, общей стоимостью превышающие 760 тыс руб. Вся продукция была изъята.

«Задержание организатора и участников нелегального бизнеса произошло в тот момент, когда злоумышленники разгружали очередную партию товара», — говорится в сообщении ведомства.

Всем фигурантам уже предъявлено обвинение. Им грозит лишение свободы до 6 лет и штраф. Уголовное дело направлено в суд.

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