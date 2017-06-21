«Тренд снижения ипотечных ставок сохранится в течение года»

Снижение ипотечных ставок позволяет сохранять спрос на данный инструмент приобретения жилья в Новосибирской области. Ситуацию во время пресс-конференции 21 июня в федеральном агентстве недвижимости «Этажи» обсудили застройщики, риелторы и представители финансового сектора.

Как сообщила во время пресс-конференции в федеральном агентстве недвижимости «Этажи» 21 июня заместитель начальника управления Росреестра по Новосибирской области Любовь Ястребова количество договоров долевого участия (ДДУ) в 1 квартале 2016 году составляло 7643, 2-ом – 6910, 3-ем – 7813 и 4-ом – 9203. Итого в прошлом году было заключено 31563 ДДУ. По итогам 5 месяцев 2017 года заключено 8919 договоров.

Что касается ипотечных договоров, то в прошлом году в Новосибирской области оформили 62852 таких сделок. В текущем году за 5 месяцев заключили 23418 договоров.

«По ипотеке мы видим положительный тренд. Это заслуга креативности банковского сектора. В отличие от 2016 года мы отмечает рост спроса», – прокомментировал ситуацию директор по продажам компании «Сибакадемстрой» Динар Зарипов.

«Несмотря на отмену программы господдержки ипотеки, ставки снижаются», – добавил директор по продажам ООО «ДСК «КПД-Газстрой» Эдуард Ляхов.

В ГК «Первый строительный фонд» («ПСФ») в 2016 году каждая вторая сделка осуществлялась с привлечением ипотеки. В 2017 году уже только каждая третья. «Причем первые два месяца можно даже назвать провалом ипотечных сделок и только после марта, ситуация стала стабилизироваться, – сообщил руководитель департамента аналитики ГК «ПСФ» Сергей Кудаев. При этом он как заверил, что несмотря на падение объема ипотечных сделок, продажи в новостройках выросли за первые 5 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%. На данный момент количество заявок на ипотеку продолжает расти. «При этом дальнейшее ожидание снижения ипотечных ставок у покупателей продолжает сохраняться», – заметил Сергей Кудаев.

В свою очередь в Сибирском филиале ПАО «ВТБ 24» за 5 месяцев 2017 года зафиксировали выдачу 2,5 тысячи кредитов на общую сумму более 4 млрд руб. «Этот показатель превышает показатели 2016 года на 10%. Средняя сумма кредита подросла и составила 1,7 млн. руб, что также на 10% выше аналогичного периода прошлого года», – рассказала , управляющий директор по ипотеке Сибирского филиала ПАО «ВТБ 24» Виктория Ферле. Говоря о тренде снижения ипотечных ставок она отметила, что по новостройкам ставка снизилась на 0,4%, а на вторичное жилье на 0,75. В результате ставки выравнялись.

«Сбербанк» продолжает сохранять доминирующую долю рынка ипотеки – 43%. Темп роста рынка мы опережаем на 9%. Соответственно это говорит, что клиенты активно применяют инструмент ипотеки, и этот тренд сохранится в течение всего года – прогнозирует начальник управления по работе с партнерами и ипотечному кредитованию Новосибирского отделения Мария Воронова.

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