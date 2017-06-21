В Новосибирске может пройти национальная ярмарка Приднестровья

В ходе форума «Технопром» мэр Анатолий Локоть и министр экономического развития Приднестровской молдавской республики Сергей Оболоник обсудили возможность проведения в Новосибирске национальной ярмарки.



Предполагается, что на ярмарке будет представлена такая продукция из Приднестровья, как обувь, вино, коньяк и др. На встрече было отмечено, что на данный момент в регионе практически не продаются товары, произведенные в Приднестровской республике.

«Серьезные металлургические предприятия, экспортная энергетика, легкая промышленность — у нас крупнейшее на Западе текстильное предприятие, очень развита обувная промышленность, вина и коньяки — это наше традиционное», — отметил Сергей Оболоник (цитируется по официальному порталу Новосибирска).

На форум «Технопром-2017» делегация из Приднестровской республики приехала по личному приглашению вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Рогозина.

Напомним, что в прошлом году Новосибирск и столица Приднестровья Тирасполь стали городами-побратимами.

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