Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл совещание по поводу диверсификации производства и вовлечения потенциала предприятий ОПК в развитие парковой инфраструктуры. Встреча прошла в рамках V Международного форума технологического развития «Технопром».



В совещании приняли участие заместитель председателя Коллегии Военно-промышленной комиссии России Олег Бочкарев, члены Совета при полномочном представителе, руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса Сибири, ученые Сибирского отделения РАН.

Полпред напомнил, что Правительство РФ утвердило план развития производства высокотехнологичной гражданской продукции для диверсификации оборонно-промышленного комплекса. «Главой государства поставлена задача по обеспечению загрузки предприятий ОПК после 2020 года путем перехода на производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения, востребованной на внутреннем и внешних рынках», – цитирует Сергея Меняйло Сибирский ОИЦ.

Согласно предоставленной на совещании информации, в СФО в 2013-2015 годах выпуск гражданской продукции на предприятиях ОПК оставался на одном уровне. Но в 2016 году он вырос на 9% (доля гражданской продукции составила 26,6% в общем объёме производства). Теперь задача сибирских предприятий — сохранить положительную тенденцию.

Сергей Меняйло отметил, что механизмы диверсификации должны включать меры, направленные на вовлечение свободных мощностей ОПК в развитие промышленного производства в регионах. В частности, надо расширять номенклатуру гражданской продукции на каждом предприятии. А все налоги по гражданской продукции должны поступать в бюджет того региона, в котором она производится.

Также полпред считает, что важно уделить внимание созданию индустриальных и промышленных технопарков на свободных площадях предприятий оборонно-промышленного комплекса. По его мнению, предприятия ОПК могли бы стать хорошей базой для создания кластерных структур.

Cообщается, что Федеральное агентство научных организаций создаст на базе Новосибирского Академгородка совет директоров научных институтов для определения направлений работы предприятий ОПК. В него войдут директора научных институтов. Совет будет определять направления и проекты диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В числе возможных направлений для работы предприятий ОПК называются телемедицина, биомедицина, робототехника, информационные технологии и другое.

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