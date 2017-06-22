Возвращение Амана Тулеева на рабочее место ожидается в ближайшее время

Распространившаяся за последние дни информация о возможной отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева из-за тяжелой болезни оказалась недостоверной. По информации источников «КС», близких к властным структурам региона, в конце прошлой недели он прилетел в Кузбасс после перенесенной заграницей операции и направился в свой загородный дом. Его возвращение на рабочее место в обладминистрации ожидают в ближайшие дни.

Напомним, ранее в СМИ появились слухи о тяжелой болезни Тулеева из-за которой он может покинуть свой пост текущим летом. Поводом к обсуждению возможной смены власти в регионе послужил длительный отпуск главы Кузбасса, в который он на 10 дней ушел еще 22 мая. Затем «каникулы» были продлены до 16 июня, но до настоящего времени Тулеев так и не вернулся на работу.

По информации источников «КС», операция, которую перенес 73-летний губернатор являлась плановой. «Все равно, что в санаторий уехал», — охарактеризовал положение дел собеседник «КС». Он также сообщил, что Аман Тулеев в конце прошлой недели прилетел в Кемерово и направился в свой загородный дом. О дальнейших передвижениях губернатора ничего не известно. С большой долей вероятности глава Кузбасса находится в регионе. «Все сотрудники обладминистрации, которые обычно в период отсутствия губернатора позволяют себе немного расслабиться, уже вернулись на рабочие места и прибывают в полной готовности, ожидая его появления», — отметил собеседник «КС». По его данным, предполагалось, что Тулеев появится на рабочем месте еще в понедельник, 19 июня. Вместе с тем, состояние здоровья губернатора все же не является стабильным и ситуация может измениться в любой момент. При этом, как подчеркнул собеседник «КС», Кремль в смене власти в Кузбассе крайне не заинтересован, поэтому об отставке Тулеева по политическим причинам, речи не идет. Отметим, что 1 июля исполнится 20 лет как чиновник руководит областью.

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