Директор ООО «Мегастрой» Джеральд Марукян, по данным следствия, присвоил себе более 17,4 млн рублей, перечисленных из бюджета в качестве аванса по договору подряда. Средства были выделены на строительство благоустроенных квартир в Кызыле в рамках реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы.

В 2014 году управление капитального строительства Тывы заключило с ООО «Мегастрой» договор подряда. По версии следствия, руководитель компании похитил авансовый платеж, выделенный на переселение граждан из аварийного и ветхого жилья. Как сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры РФ, министерство строительства и жилищного хозяйства республики Тыва подало в суд гражданский иск о взыскании с Джеральда Марукяна материального ущерба, причиненного преступлением.

Прокуратура Тывы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Мегастрой». Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в Кызылский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее «КС» писал об аналогичном преступлении, за которое директору строительной фирмы в Чите дали условный срок.

Стоит отметить, что проблема расселения граждан из ветхого жилья остро стоит и в других субъектах СФО. Например, депутат совета депутатов Новосибирска Вячеслав Илюхин посчитал, что для реализации этой муниципальной программы нашему региону потребуется около 200 лет при нынешнем уровне финансирования.

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