Бизнесмен из Тывы похитил более 17 млн рублей, выделенных на переселение граждан из аварийного жилья

 
 
Директор стройфирмы Тывы похитил более 17 млн рублей, выделенных на переселение граждан из аварийного жилья
Фото: ugkh.org

Директор ООО «Мегастрой» Джеральд Марукян, по данным следствия, присвоил себе более 17,4 млн рублей, перечисленных из бюджета в качестве аванса по договору подряда. Средства были выделены на строительство благоустроенных квартир в Кызыле в рамках реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы.

В 2014 году управление капитального строительства Тывы заключило с ООО «Мегастрой» договор подряда. По версии следствия, руководитель компании похитил авансовый платеж, выделенный на переселение граждан из аварийного и ветхого жилья. Как сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры РФ, министерство строительства и жилищного хозяйства республики Тыва подало в суд гражданский иск о взыскании с Джеральда Марукяна материального ущерба, причиненного преступлением.

Прокуратура Тывы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Мегастрой». Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в Кызылский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее «КС» писал об аналогичном преступлении, за которое директору строительной фирмы в Чите дали условный срок.

Стоит отметить, что проблема расселения граждан из ветхого жилья остро стоит и в других субъектах СФО. Например, депутат совета депутатов Новосибирска Вячеслав Илюхин посчитал, что для реализации этой муниципальной программы нашему региону потребуется около 200 лет при нынешнем уровне финансирования.

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