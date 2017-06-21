Министр финансов рассказал депутатам заксобрания, сколько средств предполагается выделить из областного бюджета в следующем году для Новосибирска. В том числе, на белорусские трамваи.

21 июня в заксобрании прошло заседание бюджетного комитета, где министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко представил параметры регионального бюджета на следующий год.

Объемом ресурсов, предусмотренных именно для административного центра, депутаты поинтересовались отдельно.

Как рассказал Виталий Голубенко, 50 млн рублей пойдет по программе реконструкции жилищного фонда в Октябрьском и Первомайском районах города. «Эта программа имеет определенную историю, в период сложных финансово-бюджетных обстоятельств она была приостановлена», — отметил министр.

Также 100 млн рублей зарезервированы на реконструкцию системы водоснабжения Новосибирска. 100 млн рублей предполагается направить на ремонтные работы на теплотрассах. 45 млн рублей предусмотрены на выполнение обязательств по приобретению уборочной техники.

«Специфичным моментом являются ассигнования на реализацию соглашения с Республикой Беларусь по модернизации трамвайного парка. Реализация соглашения представлена через субсидии Новосибирску в объеме 100 млн рублей. Аналогичную сумму предусматривает Новосибирск. Софинансирование — обязательное условие участия в этой программе», — констатировал Виталий Голубенко.

Доходы бюджета Новосибирской области на 2017 год составят 123, 3 млрд рублей. Расходы 124, 3 млрд рублей.

Напомним, ранее министерство финансов Новосибирской области предоставляло «КС» информацию о межбюджетных трансфертах в казну Новосибирска. По плану область собирается перечислить городу около 14 млрд рублей. Если учитывать все отчисления, то по информации Минфина, объем расходов областного бюджета на территории Новосибирска сопоставимы с бюджетом муниципального центра, то есть около 30 млрд рублей. Если не учитывать субвенции (так как они входят в обязательства региона), то субсидий и иных трансфертов предусмотрено около 3 млрд.

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