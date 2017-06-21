В «Ликолоре» считают, что у «Стройкомплекта» нет оснований банкротить предприятие

ООО «Стройкомплект» 19 июня обратилось с иском в арбитражный суд Новосибирской области. Организация потребовала банкротства кирпичного завода «Ликолор», который принадлежит депутату заксобрания региона Майису Мамедову.

На сайте арбитражного суда Новосибирской области 19 июня появилась информация о том, что ООО «Стройкмоплект» требует банкротства ООО «Кирпичный завод «Ликолор». Напомним, что предприятие по изготовлению кирпича входит в ГК «Первый строительный фонд» («ПСФ»), генеральным директором которой является депутат заксобрания Новосибирской области Майис Мамедов.

Сумма иска на сайте не обозначена. Но как пояснили в пресс-службе «ПСФ», оснований для обращения в суд у «Стройкомплекта» нет: «Долг у КЗ «Ликолор» был, сумма задолженности составлял 487, 72 тысячи рублей. Долг погашен полностью». О том, что такая задолженность существовала свидетельствует и другой иск, который направило ООО «Стройкмоплект» в судв марте 2017 года. В мае инстанция признала требования истца правомерными. Долг в возник в результате неоплаты оказанных предприятию транспортных услуг.

Это уже не первый иск о банкротстве, который получает завод. В апреле 2016 года банкротства потребовала инспекция федеральной налоговой службы по Кировскому району Новосибирска. Тогда «Ликолор» погасил задолженность.

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