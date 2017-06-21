Как стало известно «КС», кемеровская компания «Калинкино» выходит в Новосибирск, запуская одну точку на левом берегу и планируя открыть еще две. Также у компании есть планы расширения в Томске.

Под брендом «Калинкино» подразумевается продукция собственного пивоваренного завода компании. Реализация пива происходит через собственную и партнерскую сети. При этом партнерская сеть в Кемеровской области только одна. «К нам обращается немало компаний, желающих заниматься поставками нашего пива. Но мы вынуждены отказывать, потому что весь объем произведенный нашей пивоварней, мы продаем сами, спрос достаточный», — рассказывает PR-менеджер «Калинкино» Александр Аксенов.

По его словам, в Новосибирск «Калинкино» заходит собственными силами. «Для этого у нас есть все необходимые ресурсы, в том числе материальные и организационные. Мы придерживаемся традиционного подхода к производству и не позиционируем себя как крафтовую пивоварню», — расставляет акценты Александр Аксенов.

Как пояснили «КС» в «Калинкино», Новосибирск интересен компании своим обширным рынком, значительно отличающимся от Кемеровской области в области культуры продажи разливного пива. Также у «Калинкино» есть планы расширения сети в Томск.

Открытие первого магазина «Калинкино» в Новосибирске состоится 22 июня на улице Ватутина. В краткосрочной перспективе в Новосибирске откроются еще две точки. «Сейчас мы еще ведем подбор помещений, и я не могу назвать конкретные адреса. В среднесрочной – в течение двух лет — планируется расширение сети минимум в два раза», — поясняет Александр Аксенов.

Объем инвестиций на развитие в компании не раскрывают, отмечая, что «он не составляет совершенно определенную конкретную цифру и может меняться под влиянием многих факторов».

Уровень конкуренции в Новосибирске в «Калинкино» оценивают как высокий. «Рынок разливного пива в Новосибирске развит широко. Перед выходом на него мы, провели большую аналитическую работу. Новосибирский рынок насыщен, у него есть своя культура, — поясняет Александр Аксенов. — Что касается региональной специфики, могу сказать, что одна из особенностей новосибирских точек продаж – это крайне широкий ассортимент. В одном магазине может быть представлено до 90 сортов. Такое разнообразие дезориентирует потребителя. При этом квалификация рядового бармена не всегда достаточная. В результате покупатель, видя перед собой 30, 40 или 50 сортов разливного пива, неизбежно сталкивается с проблемой выбора, а бармен не всегда способен помочь и дать совет».

По словам собеседника «КС», в целом на рынке разливного пива ключевым мотивом к выбору магазина в 86% случаев является локация: покупатель обращает внимание на те магазины, которые расположены поблизости. «Поэтому в условиях, когда у нас открываются один, а потом и три магазина, мы можем говорить, что сейчас мы не в конкурентной борьбе участвуем, а начинаем мягкую экспансию в регион. Мы хорошо изучили конкурентов, но пока говорить о выделении главных несколько преждевременно», — заключает Александр Аксенов.



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