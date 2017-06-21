Совет депутатов Новосибирска провел последнюю перед депутатскими каникулами сессию. Какими принятыми и непринятыми решениями запомнился прошедший парламентский сезон?

Последняя сессия горсовета Новосибирска в этом парламентском сезоне прошла 19 июня. До сентября депутаты будут подавать поправки к проектам решений, обсуждать городские проблемы в рабочих группах. А пока руководство горсовета обозначило самые запоминающиеся проекты и решения, которые обсуждались на сессиях в последние полгода.

Одна из главных задач, которая стоит перед депутатами, — это, безусловно, исполнение наказов избирателей. По словам председателя горсовета Дмитрия Асанцева, профильная комиссия работает эффективно. Он также выразил надежду, что многие из наказов будут выполнены досрочно, благодаря тому что Новосибирск получил дополнительное финансирование из федерального бюджета по программе благоустройства городской среды. Всего по программе «Комфортная городская среда» в этом году было выделено около 450 млн рублей из бюджета РФ, региональной и муниципальной казны.

«Большинство просьб от избирателей, которые собрали депутаты в период избирательной кампании, связаны с благоустройством городских территорий. У нас есть дополнительные источники финансирования, поэтому ряд наказов мы сможем закрыть раньше, чем запланировали», — отметил Дмитрий Асанцев.

На последней сессии депутаты приняли поправки в план реализации наказов до 2020 года. В этот перечень вошли 4735 наказов. 37 из них не удалось «закрыть» в 2016 году, они были перенесены на 2017-й. Однако 118 наказов реализованы раньше срока. Кроме того, получилось перераспределить бюджетные средства так, чтобы на 9,7 млн рублей увеличить расходы в этом году и направить деньги на установку более 100 детских площадок во дворах.

Еще одной актуальной проблемой, в решении которой по мере сил в уходящем сезоне пытались поучаствовать новосибирские депутаты, стало расселение ветхого аварийного жилья. 185-й федеральный закон действовал только до 1 января 2017-го. В марте этого года Совет депутатов Новосибирска обратился к председателю РФ Вячеславу Володину, председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и спикеру Законодательного собрания Новосибирской области Андрею Шимкиву с предложением о продлении финансирования программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Дмитрий Асанцев напомнил, что более половины средств по этой программе шло из федерального бюджета. «Всего нам удалось расселить в Новосибирске 262 аварийных дома, на что потребовалась сумма 4,3 млрд рублей. Требуют скорейшего расселения еще около 140 домов. В местном бюджете таких денег нет. Мы рассчитываем на то, что федеральная программа будет продлена или будут найдены дополнительные механизмы финансирования муниципальных образований», — говорит председатель Совета депутатов.

Бурное обсуждение депутатского корпуса вызвал вопрос акционирования муниципальной аптечной сети. Накануне майской сессии его планировалось включить в повестку, но с оговоркой, что он будет снят, если Госдума в ближайшие дни рассмотрит поправки, позволяющие муниципальным аптекам не переходить на новые правила закупок, что и произошло. В итоге депутаты не стали выносить проект решения о приватизации аптечной сети. «Аптечная сеть сможет работать в рамках старого законодательства, что позволит оперативно закупать медикаменты и реализовывать их по более низким ценам. Для льготной категории населения это очень важно», — заметил Дмитрий Асанцев.

С его точки зрения, одной из важнейших тем этого сезона стала проблема внесения изменений в приложение к правилам землепользования и застройки. Так, Совет депутатов не принял решение о перезонировании участка под строительство ледового комплекса. Это произошло, потому что не достигнут консенсус в вопросе целесообразности его возведения на Горском жилмассиве. Дмитрий Асанцев подчеркнул: горсовет считает, что эта часть города сейчас не готова к масштабному высокоэтажному строительству. А именно за счет массовой жилой застройки инвестор мог бы окупить затраты на строительство ледовой арены. Но при строительстве нового жилмассива понадобится возведение как минимум двух школ и пяти детских садов. Спикер совета депутатов напомнил, что открытие школы, которое произошло здесь в этом году, планировалось еще десять лет назад. И ее возведение завершилось только благодаря тому, что на нее удалось «выбить» средства федерального бюджета.

Спорткомплекс рассчитан на 10–12 тысяч зрителей. Депутатов смущает, что проект подразумевает значительное увеличение транспортного потока, то есть и без того непростая дорожная обстановка в этом месте может усугубиться в разы. «Жители жилмассива не должны становиться заложниками ситуации», — говорит Дмитрий Асанцев.

Помимо транспортных развязок и внутриквартальных проездов, потребуется укрепление дамбы, так как строительство ледовой арены подразумевается в зоне реки. «Это очень большие затраты. Все обязательства лягут на муниципальную власть, а не на инвестора. В бюджете Новосибирска таких средств даже в обозримой перспективе нет», — резюмировал спикер.

Также яркой темой стала дискуссия о возвращении части отчислений по налогу на доходы физических лиц в бюджет Новосибирска. В мае Совет депутатов выступил за обращение к руководству Новосибирской области о пересмотре объемов НДФЛ. Дмитрий Асанцев акцентировал внимание на том, что «бюджетных войн» между Новосибирской областью и Новосибирском не идет, и заметил, что в стране есть достаточное количество крупных муниципальных образований, на территории которых остается НДФЛ меньше, чем в Новосибирске.

«Я говорю не к тому, что нужно ориентироваться на эти муниципальные образования, но такая практика существует. Новосибирску необходимы средства на капитальное строительство, на детские сады, дорожную отрасль. У нас сейчас очень хороший диалог с областью, есть понимание, что Новосибирску необходимы дополнительные источники финансирования для этих задач. Кто-то пытается решить вопрос через пикеты, но, на мой взгляд, мы находимся в состоянии конструктивного диалога. Готовим предложения, какие средства нам необходимы и по каким направлениям дополнительно», — отметил Дмитрий Асанцев.

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