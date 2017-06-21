В Новосибирске прошло обсуждение сотрудничества России и Индии

Сегодня, во второй день работы международного форума «Технопром-2017» прошла встреча вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина и министра обороны Индии Аруна Джейтли. В частности, стороны обсудили перспективы развития совместного российско-индийского высокотехнологичного сотрудничества в рамках поставок газотурбинного оборудования для энергогенерирующих компаний.

В рамках второго дня работы форума «Технопром-2017» обсуждалось российско-индийское высокотехнологичное сотрудничество. Страны представляли вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и министр обороны Индии Арун Джейтли. После закрытого заседания Рогозин ответил на вопросы журналистов, где подчеркнул, что сегодня приоритетное внимание уделяется научно-техническому потенциалу России и Индии.

«Подобное взаимодействие возможно на стыке российской фундаментальной науки и ресурсов и индийской инженерной индустрии», — отметил вице-премьер.

В частности, страны могут сотрудничать в области поставок оборудования для энергогенерирующих компаний. «Видится перспектива развития совместного российско-индийского высокотехнологичного сотрудничества в осуществлении поставок газотурбинного и газоперекачиваемого оборудования для нужд энергогенерирующих и индикаторных компаний. Мы готовы предложить технологии, которые позволят с помощью авиационного двигателестроения создавать электрогенерирующие установки для предприятий, там, где невыгодно тянуть линии электропередачи», — рассказал о планах сотрудничества Рогозин.

Кроме того, страны могут сотрудничать в проектах по исследованию космоса. По словам вице-премьера, совместные проекты могут касаться как пилотируемой космонавтики, так и создания космических аппаратов нового поколения, а также подготовки индийских космонавтов в России.

«В перспективе возможна подготовка индийских космонавтов на базе нашего центра Роскосмоса», — привели слова Рогозина в ТАСС.

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