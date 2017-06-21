В новосибирском Экспоцентре стартовала одиннадцатая Сибирская венчурная ярмарка

20-22 июня в рамках V международного форума технологического развития «Технопром» проходит еще одно немаловажное событие — XI Сибирская венчурная ярмарка, которая призвана помочь предпринимателям-новаторам представить свои проекты инвесторам и экспертам в области венчурного бизнеса.

Форум «Технопром-2017» проходит в Новосибирской области 20–22 июня 2017 года. В этом году соорганизаторами форума являются ряд федеральных министерств, институтов развития и госкорпорацций. Планируется активное участие руководителей Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России, ФАНО, РАН, Росатома, Агентства технологического развития, Фонда перспективных исследований, Роспатента и других. Впервые в рамках форума проходит молодежная программа, целевой аудиторией которой станут студенты, молодые ученые, исследователи, технологические предприниматели и инженеры. В образовательной программе предусмотрено 14 площадок с более 40 сессиями в формате игр, конкурсов, презентаций. В качестве страны-партнера форума свое участие подтвердила Республика Индия. Также партнерами форума являются Республика Татарстан и город федерального значения Севастополь. Свой визит на форум «Технопром» подтверждали представители 30 стран (включая Австрию, Китай, Францию, Чехию, Казахстан, Сингапур и др.), в целом ожидается более 100 иностранных участников.

Сибирскую венчурную ярмарку можно считать одним из самых крупных в Сибири мероприятий в сфере венчурного бизнеса. Уже пятый раз ярмарка проходит в рамках Международного форума технологического развития «Технопром». Ее организаторами выступают правительство Новосибирской области, ГАУ Новосибирской области «Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности».

Как отметил накануне Сибирской венчурной ярмарки на пресс-конференции 16 июня министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергей Нелюбов, Сибирская венчурная ярмарка призвана помочь предпринимателям, работающим в сфере инновационных технологий. «Интеграция Сибирской венчурной ярмарки с форумом «Технопром» позволяет решать большое количество различных задач, как для инвесторов, так и для инноваторов. Такой формат интересен всем участникам — создаются условия для прямого контакта инвесторов и предпринимателей, компании получают консультации и экспертную оценку проектов, инвесторы могут вести прямой диалог с предпринимателями и определить основные тренды венчурного инвестирования в России и за рубежом. Ярмарка традиционно завершится подведением итогов — ключевой номинацией для инновационных компаний региона станет номинация «Перспективный бизнес», — сообщил Нелюбов.

Отдельно он отметил, что экспертный состав ярмарки увеличился по сравнению с прошлым годом. В этот раз экспертов 50, в прошлом году было 35. Среди них представители других регионов России и зарубежные специалисты из США, Швейцарии и Чехии. Также в экспертной комиссии будут присутствовать представители инвестиционных и венчурных фондов, как российских, так и зарубежных. В составе делегации Российской ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ) участвуют представители фонда «Сколково».

В ярмарке принимают участие представители инновационного сообщества и инновационных компаний, в том числе компаний-резидентов Технопарков, инвестиционных компаний, коммерческих банков и банков с государственным участием, научных институтов, образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, расположенных на территории Новосибирской области.

«Новосибирская область традиционно сильна в развитии биотехнологий и IT-сферы, поэтому эти направления будут наиболее широко представлены на ярмарке. Из 30 проектов три являются иногородними — из Красноярска, Томска и Казани. Все остальные представляют Новосибирскую область», — отметил руководитель ГАУ НСО «Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности» Евгений Павлов.

Проекты, которые предприниматели представят на суд инвесторов и экспертов, касаются биотехнологий, IT-сферы, энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий, а также проекты, связанные с инновационными материалами, аппаратными комплексами и новыми технологиями в АПК.

Традиционно Сибирская венчурная ярмарка включает конгрессный и экспозиционный блоки. В рамках конгрессного блока проходят круглые столы, симпозиумы, мастер-классы по теме венчурного инвестирования. Однако во главе угла — экспозиционный блок. Именно там стартаперы представляют свои проекты инвесторам и экспертам. Конечной целью Сибирской ярмарки и является привлечение инвестиций в инновационный сектор и поддержка венчурного бизнеса.

Стоит отметить, что венчурный бизнес — понятие, вошедшее в российскую деловую среду относительно недавно. Само слово «венчур» (venture) означает риск. Как правило, венчурный бизнес связан с инновациями и высокими технологиями. В современном виде он возник в Кремниевой долине США, также известной, как Силиконовая долина. Именно из этого региона штатов родом компании-лидеры по капитализации на международном рынке: Google, Apple, Intel, Facebook.

В январе 2017 года агентство «РИА рейтинг» объявило, что по итогам 2016 года капитализация сотни самых дорогих российских компаний выросла на 58% и составила $635 млрд. Сотня самых дорогих компаний России смогла обогнать Alphabet по капитализации на $35 млрд. И речь о некогда венчурной компании, которая применила на практике наукоемкие идеи.

Американское издание Quartz в 2015 году опубликовало материал о работе «дочки» Alphabet — Google Ventures. Венчурный фонд Google Ventures ежегодно выделяет $400 млн для инвестиций в стартапы. Среди компаний, которые получили поддержку, — Uber, известная благодаря одноименному приложению, и корпоративный мессенджер Slack.

Перспективы венчурного бизнеса разделяют и в России. 14 июня президент России Владимир Путин поручил правительству и госкорпорациям «Ростех» и «Роскосмос», а также акционерным обществам «Объединенная авиастроительная корпорация» и «Объединенная судостроительная корпорация» создать венчурные фонды на базе предприятий, чтобы осуществлять инвестиции в малые инновационные компании. Поручение опубликовано на официальном сайте президента России.

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