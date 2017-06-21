Депутаты законодательного собрания Новосибирской области хотят получить полномочия по согласованию решений о заключении исполнительной властью концессионных соглашений. Прокуратура не возражает, но региональное правительство — против.

21 июня в заксобрании Новосибирской области прошло заседание комитета по бюджету. Заместитель председателя комитета Ирина Диденко представила проект поправок в местное законодательство, которые предусматривают расширение полномочий регионального парламента при заключении областной исполнительной властью концессионных соглашений. «В целях прозрачности и открытости» депутаты хотят добиться того, чтобы за ЗС были закреплены полномочия по согласованию проектов решений о заключении концессионных соглашений в отношении объектов, правами собственности на которые обладает (или будет обладать) Новосибирская область.

Также комитет предлагает закрепить за ЗС полномочия по согласованию перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Список таких объектов утверждается региональным правительством.

Ирина Диденко привела в пример работу с депутатскими наказами. Их утверждают исполнительные органы власти, но депутаты участвуют в процессе согласования.

Комитет подготовил соответствующие поправки, отправил их в правительство. Кроме того, согласовал их с юридическим департаментом ЗС и с прокуратурой Новосибирской области.

В заседании комитета участвовал первый заместитель председателя правительства новосибирской области Владимир Знатков. Он попросил депутатов отложить рассмотрение вопроса. «Согласия правительства нет. Мы считаем, что это противоречит действующему законодательству», — подчеркнул вице-премьер. Он напомнил, что депутаты заксобрания входят во все рабочие группы по отработке концессионных соглашений.

Ирина Диденко еще раз акцентировала внимание на том, что с прокуратурой инициатива депутатов согласована. «По части законности вопросов не возникло», — заметила она. Однако Владимир Знатков парировал, что «прокуратура может не возражать, но это не говорит о том, что с точки зрения законодательной и исполнительной власти все правильно». «По нашему мнению — нет», — констатировал Знатков и дополнил свою речь словами о «слаженной работе» между правительством и депутатами.

Зампред бюджетного комитета Валентин Сичкарев в свою очередь заметил, было бы лучше, если бы парламентарии начинали принимать участие в процессе отработки концессий на начальной стадии. Хотя депутат и посчитал нужным заметить, что работа с правительством в этом вопросе «идет конструктивно». «Мы на любой стадии возвращаемся, отматываем пленку назад… Заксобрание настроено на улучшение эффективности работы управления бюджетными средствами области, на повышение эффективности экономики региона», — резюмировал Сичкарев.

В итоге рассмотрение вопроса члены комитета перенесли на 28 июня. Последняя в этом депутатском сезоне сессия ЗС намечена на 29 июня.

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