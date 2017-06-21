Ранее «КС» уже сообщал о начале взаимоотношений «Сколково» и «Сибирского наукополиса», в рамках которых Академпарк планирует стать одним из т.н. удаленных центров «Сколково». Сегодня эту информацию подтвердила министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова.

В среду, во второй день работы международного форума «Технопром-2017», руководитель регионального министерства экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова рассказала, что в настоящий момент представители фонда «Сколково» и областное правительство обсуждают создание территориального представительства фонда на базе объектов мегакластера «Сибирский наукополис». По словам министра, возможность получить статус представительства есть у двух объектов, входящих в инновационную структуру кластера.

«Еще одна возможность роста для мегакластера — получение статуса фонда «Сколково». К нам приезжали представители фонда, теперь обсуждается, что могут быть созданы территориальные представительства. На наш взгляд, два объекта кластера — Биотехнопарк и Академпарк — могут получить такой статус», — приводит слова Ольги Молчановой ТАСС.

Молчанова не уточнила преимущества получения такого статуса, однако ранее глава новосибирского Технопарка Владимир Никонов выделял некоторые плюсы сотрудничества, благодаря которому Технопарку могут быть переданы некоторые права и полномочия московского инновационного центра. Кроме того, будут организованы стажировки резидентов Академпарка в «Сколково». Также в рамках сотрудничества будут проходить образовательные программы, направленные на освоение базовых компетенций технологического предпринимательства.

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