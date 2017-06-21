S7 Airlines включили в сотню лучших авиакомпаний мира

В рейтинге британской консалтинговой фирмы Skytrax, обнародованном 20 июня, в сотню лучших авиаперевозчиков мира попали две российские компании.

Накануне агентство Skytrax опубликовало ежегодный рейтинг авиакомпаний, в который попали и российские авиаперевозчики — «Аэрофлот» и S7 Airlines. Находясь в прошлом году на 104 месте, в этом году S7 Airlines значительно улучшила свои позиции и разместилась на 95 строчке. На 10 ступенек поднялся и «Аэрофлот», заняв в новом рейтинге 30 место. Лучшей компанией по итогам опроса почти 20 млн пассажиров в 2017 году стала Qatar Airways.

В региональном рейтинге по Восточной Европе S7 Airlines вошла в топ-10, заняв 3 строчку. Возглавил же этот рейтинг «Аэрофлот». Вручение премии World Airline Awards прошло вчера, 20 июня, в Париже.

Авиакомпания родом из Новосибирска S7 Airlines довольно часто попадает в рейтинги международных агентств. Так, в апреле международная консалтинговая компания Brand Finance представила список самых дорогих и узнаваемых российских брендов, куда включила и S7. Кроме того, журнал Forbes назвал новосибирского авиаперевозчика лучшим в России. По итогам 2016 года компания стала и самым пунктуальным российским авиаперевозчиком.

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