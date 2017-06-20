Совет депутатов Ордынского района Новосибирской области отправил в отставку главу района Владимира Колясникова. Решение было принято сегодня в ходе сессии совета.



Депутаты признали работу главы Ордынского района Владимира Колясникова неудовлетворительной. Такая оценка была поставлена уже второй раз — предыдущий был в 2016 году.

Владимир Колясников был выбран главой Ордынского района в 2014 году при поддержке «Справедливой России».

По информации издания «ФедералПресс», Владимир Колясников, вероятнее всего, попытается обжаловать решение депутатов в суде. Однако, уже завтра оно вступит в силу. Сейчас Владимир Колясников находится на больничном.

После отставки функции главы Ордынского района будет исполнять первый заместитель Евгений Бабиков.

Напомним, что предыдущий глава Ордынского района Павел Иваровский был признан виновным в превышении должностных полномочий.

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