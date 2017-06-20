Европейский суд по правам человека признал дискриминационным закон, принятый по инициативе Новосибирской области

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал дискриминационным закон о запрещении в России пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Этот проект был принят по инициативе законодательного собрания Новосибирской области.



ЕСПЧ признал закон о гей-пропаганде нарушающим положения статей 10 и 14 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Решение было принято в рамках постановления по делу «Баев, Киселев, Алексеев против России». Об этом сообщается на официальном сайте Министерства юстиции РФ. «В пользу заявителей взыскано 49 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда, а также судебных расходов и издержек», — указано в сообщении ведомства. По мнению Европейского суда, «хотя соответствующие законы направлены в первую очередь на защиту несовершеннолетних, пределы этих законов не были четко определены, и их применение носило произвольный характер» (цитируется по сообщению ИА ТАСС).

В свою очередь Минюст России выразил несогласие с выводами ЕСПЧ. «Соответствующие акты не устанавливали каких-либо мер, направленных на запрет гомосексуализма или его официальное порицание, не содержали признаков дискриминации и по своему смыслу не допускали избыточные действия органов публичной власти», — говорится на сайте ведомства.

Согласно закону о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, не допускается «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, выразившаяся в распространении информации, направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок». Документ предполагает штрафные санкции для граждан в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб, для должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб, для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн руб. Если пропаганда велась с использованием СМИ или интернета, штраф возрастает.

Минюст России планирует в течение трех месяцев организовать подготовку правовой позиции РФ в целях обжалования соответствующего постановления в Большую Палату Европейского Суда.

Также сообщается, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин заявил, что это решение является очередным примером давления на Россию. «Лично для меня приоритет Конституции РФ и постановления Конституционного суда РФ очевиден, а то, что ЕСПЧ принимает те или иные постановления, — что же, мы их можем не исполнять, если так решит Конституционный суд РФ», — цитирует его слова ИА ТАСС.

Напомним, что этот законопроект был принят по инициативе законодательного собрания Новосибирской области, а продвигал его новосибирский депутат Сергей Дорофеев. Тогда этот закон вызвал большой общественный резонанс. А депутат Госдумы Александр Карелин даже выделил его принятие в числе самых значимых событий 2014 года.

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