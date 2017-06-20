Этим летом в парке культуры и отдыха «Центральный» будет проведена реконструкция. На эти цели из городского бюджета выделено 18 млн руб. Проект реконструкции парка мэру Анатолию Локтю представили 20 июня в ходе выездного совещания.

По словам директора ПКиО «Центральный» Владимира Козырева, подготовительные работы в парке начались еще в 2015 году. За два года были убраны аварийные деревья, высажены молодые ели, демонтированы старые осветительные опоры. Продолжением в этом году станет ремонт дорожно-тропиночной сети, обустройство уличного освещения (в планах – установить 169 новых фонарей), реставрация фасадов входной группы. «Все работы будут вестись в соответствии с утвержденным дизайн-проектом, – цитирует пресс-центр мэрии Новосибирска Владимира Козырева. – Сегодня парк перенасыщен торговыми объектами и аттракционами, а хочется сделать эту площадку для всех – пенсионеров, детей, велосипедистов. К тому же, в центре города очень мало зелени. Идея создания дисперсных парков очень актуальна. Сейчас выработан общий стиль для Центрального парка, от него будем двигаться в центр города – Первомайский сквер, на улицу Ленина и дальше».

Напомним, что именно дизайнерскому решению фонарей в муниципалитете уделили особое внимание при размещении заявки на поиски подрядчика на проведение реконструкции освещения и благоустройства парка . Стоимость контракта составляла 14 млн руб.

«Мы продолжаем нашу стратегию – развитие зеленых зон города, – подчеркнул мэр города Анатолий Локоть. – В этом году параллельно с Михайловской набережной – основным объектом благоустройства проводим модернизацию Центрального парка. Планы масштабные – необходимо провести асфальтирование дорожек, установить освещение. Большая работа предстоит по замене деревьев. Новосибирцы всегда внимательно следят и остро реагируют, когда идет замена деревьев. Растения стареют, болеют и их надо вовремя менять».

Обновят в парке и состав деревьев. По данным заведующей кафедрой ботаники и дендрологии НГПУ Светланы Гижицкой, дендрологический анализ территории выявил, что из более 3,5 тысяч деревьев вместе с крупными кустарниками, 12 признаны аварийными и подлежат сносу, еще 300 требуют замены в ближайшие годы. Этой осенью в парке высадят широколиственные деревья – дубы, липы и хвойные породы – ели, пихты.

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