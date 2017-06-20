Доля мобильных продаж в «Обуви России» выросла до 25%

В результате совершенствования онлайн-площадок доля мобильных продаж по направлению e-commerce в группе компаний «Обувь России» достигла 25%, сообщает пресс-служба компании.

По данным исследовательской компании DataInsight, одним из ключевых трендов, влияющим на развитие рынка e-commerce, является рост мобильной аудитории. По итогам 2016 года в целом по рынку 16% продаж осуществлялось через мобильные устройства, у крупнейших игроков эта доля составила более 30%. При этом покупки в основном совершаются через мобильные версии сайтов, а не через мобильные приложения.

«В последние несколько лет наблюдается рост мобильной аудитории сайтов «Обувь России», и данный тренд сохраняется и в этом году: в первом квартале 2017 года мобильный трафик интернет-магазина Westfalika увеличился еще на 7% и составил 43%, — комментирует руководитель направления интернет-продаж ГК «Обувь России» София Макаревич. — Учитывая данную тенденцию, мы запустили обновленные мобильные версии Westfalika и Rossita».

Отметим, что ГК «Обувь России» вышла на рынок e-commerce в марте 2014 года. Сейчас компания управляет четырьмя интернет-магазинами – Westfalika, Emilia-Estra, Westfalika-Home и Rossita. Ежегодно компания увеличивает интернет-продажи: в 2016 году выручка от интернет-торговли выросла 1,5 раза, в первом квартале 2017 года — на 37%.

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