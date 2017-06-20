В Кремле прокомментировали слухи об отставке губернатора Кузбасса

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не ведутся разговоры об отставке кемеровского губернатора Амана Тулеева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя распространившуюся информацию о возможной отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева после 1 июля 2017 года, заявил, что ни он, ни кто-либо другой в Кремле подобной информацией не располагает. Что касается слухов о госпитализации Тулеева, Песков высказался, что ему неизвестно состояние здоровья губернатора.

В пресс-службе кузбасской администрации уверяют, что никаких проблем со здоровьем Аман Тулеев не испытывает. Неназванные источники вводят в заблуждение аудиторию, приводит слова представителя ведомства РИА Новости.

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