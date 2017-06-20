Анатолий Локоть официально утвердил Романа Дронова в должности главы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Роман Дронов официально назначен главой департамента вчера, 19 июня, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Напомним, что бывший начальник департамента транспорта Сергей Райхман в мае ушел из мэрии на другую работу. Ему 62 года. Он официально возглавил департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии в ноябре 2015 года. Райхман начал работу в мэрии Новосибирска с должности начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города – с 2005 по 2008 год. Затем в 2008 году был назначен заместителем начальника департамента строительства и архитектуры мэрии, перейдя позже на должность директора МКУ Новосибирска «Управление капитального строительства», где проработал до 2012 года. Вместе с Валерием Жарковым в 2012 году Сергей Райхман начал свою деятельность на посту заместителя начальника в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

После увольнения Райхмана исполняющим обязанности стал его заместитель, начальник управления пассажирских перевозок мэрии Роман Дронов. Он родился в 1975 году. С 1995 по 2016 год работал в МУП «Новосибирский метрополитен»: помощником водителя дрезины службы пути и тоннельных сооружений, дежурным по станции, дежурным станционного поста централизации, поездным диспетчером, инженером, главным диспетчером, главным инженером, начальником службы движения, заместителем начальника метрополитена (по безопасности), заместителем начальника метрополитена по обеспечению деятельности. В прошлом году, когда начальником метро был Андрей Ксензов, Дронов перешел на работу в мэрию, где возглавил управление пассажирских перевозок.

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