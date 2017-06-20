Владельцы закусочной «Тбилиссимо!» откроют заведение в Кольцово

Во второй половине июля в наукограде Кольцово начнет работу новая точка проекта «Тбилиссимо!». Заведение будет располагаться на втором этаже торгового центра «Кольцово Молл», сообщил «КС» совладелец «Тбилиссимо!» Андрей Ушаков.

Закусочная «Тбилиссимо!» станет одним из арендаторов торгового центра «Кольцово Молл» в наукограде Кольцово. Напомним, что строительство объекта площадью 3 747 тыс. кв. метров началось в июне 2016 года.

Первое «Тбилиссимо!», в формате закусочной, открылось год назад в Новосибирске в здании Главпочтамта на улице Советской. Основу меню составили блюда стран Кавказа, в первую очередь Грузии — хинкали, хачапури, харчо. По словам Андрея Ушакова, для заведения в Кольцово ассортимент кухни существенно расширится, а формат изменится на кафе с классический сервисом. Количество посадочных мест в новом «Тбилиссимо!» составит чуть более 50. Ожидаемый средний чек — 600-700 рублей.

«Помимо заведения в Кольцово, в планах на 2017 год — открытие «Тбилиссимо!» в формате фуд-корта, помимо этого — продвижение франшизы предприятия. Формат, размер помещения и объем инвестиций потенциальный франчайзи сможет выбрать исходя из своих возможностей», – подчеркнул Андрей Ушаков.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter