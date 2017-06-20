Новосибирские депутаты собираются коллективно сдать нормы ГТО

Депутатов горсовета Новосибирска пригласили продемонстрировать свою физическую подготовку и получить значок «Готов к труду и обороне».

Руководитель комиссии по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству совета депутатов Новосибирска Александр Тарасов предложил коллегам организованно сдать нормы ГТО. Идею депутат высказал в перерыве сессии горсовета вчера, 19 мая.

Депутатский корпус, в том числе спикер Дмитрий Асанцев, отнеслись к предложению с энтузиазмом. С оживлением интересовались, какие нормативы нужно сдавать и в каком объеме «на лучший результат».

Александр Тарасов предупредил, что о своем желании принять участие в мероприятии депутаты должны сказать заблаговременно: «чтобы успеть оформить допуски, медсправки». «Значки будут», — добавил депутат. Кроме того, он пригласил присоединиться и сотрудников мэрии.

В прошлом году сдавала нормы ГТО руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. Александр Тарасов тогда тоже предлагал депутатам из своей комиссии горсовета «всем прийти и сдать нормы ГТО, под предводительством Анны Васильевны».

Сдача нормативов запланирована 30 июня в спортивном центре «Электрон».

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