Депутат нарушил федеральное законодательство, оказавшись в числе учредителей одного из коммерческих предприятий Искитимского района, сообщили в областной прокуратуре.

Прокурор требует отставки искитимского депутата, председателя совета депутатов Искитимского района на постоянной основе Александра Рукаса. Ведомство организовало проверку, в ходе которой выявило, что Рукас является одним из учредителей ООО «Транзит». Фирмой, зарегистрированной в Линево, руководит сын депутата.

Таким образом, Александр Рукас нарушил федеральное законодательство, которое запрещает совмещать должность госслужащего с работой в коммерческих организациях. Ранее, до избрания председателем совета, Рукас с 2002 года по апрель 2010 года работал в ООО «Транзит» генеральным директором.

Прокуратура внесла представление с требованием рассмотреть вопрос об отставке Рукаса, но документ пока на сессию не выносился, а на сайте совета депутатов на момент написания материала не появилось никакой новой информации.

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