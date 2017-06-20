Руководитель новосибирского отделения «Партии Роста» Иван Стариков рассказал корреспонденту «КС» о том, что политическая организация планирует участвовать в дополнительных выборах в Новосибирске. Уже есть потенциальные кандидаты на выдвижение.

Глава регионального отделения «Партии Роста» в Новосибирске Иван Стариков назвал «фаворитов», которых партия может выставить на довыборы в совет депутатов Новосибирска и законодательное собрание Новосибирской области. В региональный парламент, по его словам, вероятно, пойдет Александр Бакшаев, а в горсовет — Олеся Думченко. Стариков подчеркнул, что окончательное решение будет принято на съезде партии.

Напомним, что и у Олеси Думченко и у Бакшаева есть некоторый опыт участия в выборах. В 2014 директор по развитию ООО «Сибирская Архивная Служба» Олеся Думченко выдвигалась на довыборы в горсовет Новосибирска от «Альянса зеленых и социал-демократов» на округе № 13. Тогда место в совете депутатов досталось единороссу Глебу Дебову, Думченко заняла предпоследнее место. На выборах в Госдуму в 2016 году она выдвигалась от «Зеленых» по спискам и на одномандатном округе № 135 (Новосибирский), по которому прошел в федеральный парламент бывший депутат горсовета Новосибирска, экс-первый заместитель генерального директора «Энергомонтаж» Андрей Каличенко. Она заняла 8 (из 11) место.

Юрист и глава фермерского хозяйства Александр Бакшаев известен, как человек, водрузивший в знак протеста гору навоза на крыльцо «Сбербанка» в Куйбышеве. В 2014 году он был самовыдвиженцем на выборах мэра Новосибирска, но ему отказали в регистрации. Он пытался как независимый кандидат выдвигаться на выборы в заксобрание в 2015 году, потом баллотировался от «Яблока» по одномандатному округу и списку, избирком отказал партии в регистрации.

Кстати, на выборах в Госдуму в прошлом году вся команда Ивана Старикова снялась с кампании.

Ранее «КС» пытался выяснить, кого новосибирские отделения других политических партий собираются выставлять на довыборы в совет депутатов Новосибирска и заксобрание Новосибирской области. К сегодняшнему дню, ситуация почти не изменилась. Определились пока только «Единая Россия» и КПРФ с «Родиной».

Напомним, по 21 округу (Заельцовский и Железнодорожный районы Новосибирска) пройдут довыборы в заксобрание, так как коммунист Артем Скатов занял кресло заместителя мэра Новосибирска. «ЕР» выдвигает в региональный парламент предпринимателя Александра Бойко. От КПРФ в кампании примет участие бывший депутат ЗС, бывший глава департамента ЖКХ мэрии Новосибирска, советник мэра Сергей Клестов. От «Родины» пойдет журналист, руководитель новосибирского филиала ФоРГО Константин Антонов.

В совете депутатов Новосибирска освободился мандат на округе № 14 (Калининский район Новосибирска), когда Андрей Каличенко стал депутатом Госдумы. Его помощника Игоря Атякшева на место в горсовете выдвигает «Единая Россия». КПРФ с большой долей вероятности выставит руководителя районного депутатского центра Дмитрия Коликина.

По информации «КС», другие «парламентские» партии пока не определились с кандидатами. По словам депутата заксобрания, члена «Справедливой России» Игоря Умербаева, ситуация прояснится после проведения совета партии.

Пресс-служба ЛДПР в Новосибирске тоже не дает ответов. На запрос редакции в отделении пояснили, что в настоящий момент проходят необходимые внутрипартийные процедуры по выбору кандидатов на довыборы в горсовет Новосибирска и заксобрание. «В ближайшее время имена кандидатов будут обнародованы», — отметила пресс-служба ЛДПР.

Что касается непарламентских политических сил, вопрос о кандидатах тоже остается без ответов. Федеральный лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин заявил, что бороться за кресло в заксобрании и горсовете партия, вероятно, будет, но пока не определилась, кого выдвигать. «Скорее всего, участвовать будем, в ближайшую неделю появится более определенная информация о кандидатах и формах участия», — пообещал Сурайкин.

Председатель новосибирского отделения «Яблока» Светлана Каверзина говорит, что переговоры ведутся. «Мы не готовы называть фамилии. 24 июня у нас конференция и после этого всё тайное станет явным», — подчеркнула Каверзина.

Возможно, останется в стороне от кампании новосибирский «Парнас». «К сожалению, пока местные выборы, не согласованы с федеральным политсоветом. Возможно, мы не будем принимать участие в довыборах», — отметил председатель регионального отделения «Парнас» Артем Матвеев.

Новосибирский «Демократический выбор» никого выставлять на дополнительные выборы не собирается. «Однако (на предстоящих довыборах) мы поддержим тех, кого мы любим, но кого, я пока не буду говорить», — рассказал «КС» лидер «Демвыбора» в Новосибирске Сергей Дьячков.

Довыборы в заксобрание и горсовет Новосибирска пройдут 10 сентября этого года.

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