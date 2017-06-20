Депутаты законодательного собрания Новосибирской области, несмотря на активную публичную критику деятельности Биотехнопарка, решили все-таки «разморозить» 121 млн руб., необходимый для продолжения реализации этого проекта. Что повлияло на решение парламентариев, и как сторонам удалось придти к компромиссу, разбирался «КС».

Напомним, что на окончание строительства первого этапа Биотехнопарка в Кольцово дополнительно потребовалось 121 млн руб. из бюджета Новосибирской области. Депутаты законодательного собрания, обсуждая в рамках профильной комиссии 30 мая целесообразность выделения средств, высказали сомнения в их целесообразности. Однако, уже 9 июня средства были разблокированы, и проект получил необходимую сумму. Когда обсуждение проходило впервые, депутаты говорили, что оборудование в Биотехнопарке простаивает, а людей на предприятии работает мало. Также ставился вопрос выгоды от этого проекта для регионального бюджета. «Что с этого имеет Новосибирская область? Ведь существующие резиденты могли бы производить продукт и на других действующих площадках области», — спрашивал заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности заксобрания Валентина Сичкарев. «Такой ли должна быть бюджетная отдача? В какие сроки и сколько будет получать регион? Когда проект выйдет на предполагаемые объемы? Пока ощущение такое, что созданная инфраструктура в полном объеме не работает», — присоединялась к нему депутат ЗС НСО Ирина Диденко. «Есть два ядерных ускорителя, а загружен только один, да и то на 30%. Для чего они были смонтированы, если не востребованы?» — задавался вопросом о работе научного оборудования зампред председателя ЗС НСО Валерий Ильенко.

Учитывая, что не так давно по похожему сценарию развивалась ситуация с новосибирским Академпарком, — когда у депутатов возникли вопросы к хозяйственной деятельности этой структуры, а потом произошла смена ее руководства, — ситуация с Биотехнопарком также получила активное обсуждение в деловых кругах региона. Однако в отличие от Академпарка, глава которого — Дмитрий Верховод — на первых порах тесно не взаимодействовал с депутатским корпусом по факту выдвигаемых претензий, руководство Биотехнопарка, напротив, в кратчайшие сроки решило вступить в диалог с парламентариями.

«КС» опросил депутатов, поменявших свое мнение о необходимости выделения дополнительных денег, и попытался понять, что именно повлияло на пересмотр их решения. Как заверили изданию сами парламентарии, они не выступали кардинально против выделения средств, а просто хотели разобраться, куда тратятся бюджетные деньги.

Депутат законодательного собрания Александр Аксененко сказал «КС», что проведенные встречи с советом директоров Биотехнопарка позволили депутатам вникнуть в проблему более глубоко и принять решение о выделении средств. «Позиция такая: бюджетные деньги должны тратиться обоснованно», — пояснил он и добавил, что в ближайшее время состоятся и другие заседания, посвященные этому проекту.

Его коллега Валентин Сичкарев также добавил, что один из депутатских вопросов касался эффективности Биотехнопарка: настоящей и будущей. Дело в том, что на текущий момент, с учетом дополнительных 121 млн руб., область уже выделила на создание этого проекта почти 900 млн руб. При этом налоговые поступления от его деятельности за 6 лет составили всего порядка 50 млн руб. Все остальные налоги, которые приводятся в отчетах Биотехнопарка, это средства, внесенные в бюджеты разных уровней организациями, которые зарегистрированы резидентами объекта. Однако, на текущий момент работают они на других площадках. Соответственно, по мнению депутата, эти платежи нельзя считать заслугой Биотехнопарка.

Из этого вытекает и следующий вопрос: а какие поступления от резидентов Биотехнопарка ожидаются в дальнейшем? По словам Валентина Сичкарева, изначально руководство проекта предоставило депутатам информацию лишь о работе за 2016 год — без уточнения планов на будущее. «Мы хотели понять: если на сегодня Биотехнопарк еще не достиг тех результатов, которые были запланированы, то чего именно планируется достичь в ближайшие годы? Нам нужно увидеть стратегию: на следующий год и дальше — хотя бы до 2020 года — на какие показатели предполагается выйти? И тогда нам будут понятны перспективы этого проекта», — сказал депутат. Он пояснил, что председатель совета директоров Биотехнопарка Александр Бекарев понял пожелания депутатов, в рабочем порядке подготовил и представил необходимые цифры. А окончательные данные, которые можно будет предъявить общественности, планируется отразить в стратегии развития Биотехнопарка, которая должна быть закончена к сентябрю. Поэтому, по словам Валентина Сичкарева, сейчас депутаты согласовали выделение необходимой для развития инфраструктуры суммы, однако оставили за Биотехнопарком обязательство представить окончательную стратегию развития проекта.

Депутат заксобрания НСО Лариса Шашукова пояснила «КС», что из требуемой суммы (121 млн руб) наибольшие вопросы у депутатов вызвал 21 млн руб, который требовался на поддержку управляющей компании «Биотехнопарк». Тогда как другие 100 млн нужны для подключения коммуникаций к объекту и обеспечения дальнейшего бесперебойного функционирования компаний-резидентов. По данным руководства Биотехнопарка, в течение двух лет на производственные мощности планирует выйти два крупных производства — «Катрен» и «Ангиолайн». «Речь шла, прежде всего, о финансово-хозяйственной деятельности управляющей компании, которая, как мы видим, работает с убытками: у них задержки по заработной плате и по уплате налогов, — пояснила Лариса Шашукова. — Решение о дополнительном финансировании не было принято на месте, так как требовалось более детальное рассмотрение вопроса. На сегодня уже вложено 760 млн рублей областных денег. Компании резиденты безвозмездно получают и уже пользуются существующими мощностями, однако мы не видим эффективности вложенных средств. На два года отложен ввод в эксплуатацию первой очереди застройки, не предоставлены этапы дальнейшей реализации проекта, налоговые отчисления в бюджеты разных уровней минимальны. Со слов генерального директора, АО УК «Биотехнопарк» должно выйти на самоокупаемость только к концу текущего года. Учитывая немаловажную значимость данного объекта для области, прежде всего, как объединения индустриального парка и кластерного проекта с обучающими площадками, на текущий момент принято решение поддержать «Биотехнопарк» с учетом контроля депутатского корпуса – депутаты ЗС вошли в наблюдательный совет организации. В дальнейшем будет видно, правильно мы поступили, или нет», — добавила она.

Что касается позиции руководства Биотехнопарка, то председатель совета директоров Андрей Бекарев четко обозначил ее в ходе пресс-конференции 14 июня. «Никакого конфликта нет», — сказал он в ответ на вопрос СМИ о сложившейся ситуации. По мнению Андрея Бекарева, возникшая проблема — это скорее проблема коммуникации. «Очень сложно все понять сразу — очень много нюансов», — сказал он и пояснил, что депутатам необходимо было подробно разобраться в особенностях хозяйственной деятельности паркового проекта. «Я понимаю озабоченность депутатов и их интерес к этой теме. Не хотелось бы, чтобы деньги улетали в трубу», — добавил он. Также председатель совета директоров пояснил, что проблемы в деятельности управляющей компании, например, во многом связаны с тем, что она создавалась как калька управляющей компании промышленно-логистического парка. Тогда как принципы формирования Биотехнопарка кардинально отличаются от ПЛП. «Это проблема роста», — сказал он и предложил изучить подобные явления, чтобы избежать их в дальнейшем при создании других парковых проектов в регионе.

Насколько эффективно будут израсходованы выделенные из бюджета деньги, станет ясно после проверки КСП, которая запланирована на сентябрь. Тогда же общественность сможет увидеть стратегию развития Биотехнопарка и понять, действительно ли «игра стоит свеч». Сможет ли Биотехнопарк рассчитывать в будущем на дополнительное финансирование, или у депутатов вновь появятся вопросы по итогам проверки, покажет время. «КС» будет следить за развитием событий.

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