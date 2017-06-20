В Алтайском крае надеются разгрузить автодороги при помощи водного транспорта

На развитие судоходства в регионе направят более 60 млн рублей в этом году. Так власти надеются разгрузить дороги края.

Алтайский край в 2017 году направит более 60 млн рублей из краевого и федерального бюджетов на развитие водного транспорта. Отметим, что ранее, с 2015 по 2016 годы на эти цели было выделено 60,7 млн рублей, то есть в этом году размер финансирования мероприятий равен сумме выделенных средств за предыдущие два года.

В правительстве региона пояснили, что развитие судоходства в Алтайском крае начато в 2015 году, когда с автомобильного на водный транспорт переориентировали почти 500 тыс. тонн грузов. В 2016 году эта цифра увеличилась до 617 тонн, а в этом году власти прогнозируют, что объем перевозок будет увеличен до 800 тыс. тонн, что равно 29,6 тыс. рейсов тяжеловесного транспорта.

«Подобная статистка подтверждает эффективность развития внутреннего водного транспорта. Одним из несомненных плюсов является возможность разгрузки автодорог и, как следствие, — увеличение их эксплуатационного срока», — отметили в региональном минстройтрансе.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter