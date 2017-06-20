Как рассказал «КС» владелец хостела в центре Новосибирска, о закрытии которого 19 июня сообщила прокуратура, работа заведения была прекращена по решению руководства и не связана с замечаниями контролирующих органов.



Напомним, что 19 июня Прокуратура Новосибирской области сообщила о прекращении работы хостела в центре Новосибирска, который находился в квартире жилого дома. В пресс-службе прокуратуры НСО «КС» сообщили, что владелец этого хостела — ИП Шеменев. Это организация Андрея Шеменева, основателя «Метро Хостел Новосибирск» и кофейни Brew Sell. Напомним, что «Метро Хостел Новосибирск» был запущен в здании на пересечении Красного проспекта и улицы Достоевского. Это хостел квартирного типа, рассчитанный на 28 человек. Вход в хостел осуществлялся через общий подъезд с соседями. Как отмечали в Прокуратуре НСО, в ходе проверки принадлежащего Андрею Шеменеву хостела были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Владельцу хостела внесено представление прокурора, также в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении.

Вместе с тем, сам Андрей Шеменев отметил, что прокуратура не имела особого отношения к закрытию хостела, и ему странно, почему эта ситуация так активно освещается. «Мы просто прекратили работу одного из своих хостелов. Это было наше решение», — объяснил он корреспонденту «КС».

Напомним, что в 2016 году Госдума РФ приняла законопроект, запрещающий использовать квартиры в жилых домах для размещения в них гостиниц и хостелов. Ранее Андрей Шеменев отмечал «КС», этот закон носит явно лоббистский характер, «играет и должен сыграть на руку гостиничному сегменту, а также недавно появившимся большим хостельным проектам в Москве».

«Самое интересное в этом законопроекте — это, на мой взгляд, его бессмысленность. Законопроект обязывает к переводу помещения в нежилой фонд для ведения хостельной деятельности, но рассмотрим конкретный пример. Предположим, в квартире в жилом доме находится хостел, где никто не следит за порядком, и живут 150 невоспитанных человек, которые мусорят на придомовой территории, шумят и мешают соседям. Уверен, что при переводе этого помещения в нежилой фонд (для соответствия новому закону) проблема не устранится. Все эти люди продолжат делать то же самое, просто помещение будет в нежилом фонде», — пояснял Андрей Шеменев.

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