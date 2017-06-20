Сбербанк открыл невозобновляемую кредитную линию ООО «Разрез «Березовский», входящему в группу предприятий «Стройсервис», в размере 1,2 млрд рублей.

Кредитные средства будут направлены на приобретение самосвалов БЕЛАЗ в рамках программы льготного кредитования на приобретение техники производства республики Беларусь. Поставка техники намечена до сентября 2017 года.

Соглашение об условиях выдачи кредитов для покупки в Российской Федерации товаров, произведенных в республике Беларусь, подписанное между правительством Беларусь и ПАО Сбербанк, действует до конца 2018 года. Программа работает с 9 октября 2009 года.

В пресс-службе банка отметили, что Сибирский банк Сбербанка является лидером программы льготного кредитования на приобретение техники производства республики Беларусь в Кузбассе. В 2017 году Сибирским банком профинансировано более 8 млрд рублей на приобретение техники по программе для горнодобывающих компаний, а с начала действия программы – более 45 млрд рублей.

«Финансирование приобретения самосвалов, горной техники, оборудования, автошин – всего, что непосредственно связано с производственной деятельностью горнодобывающих компаний, является одним из важнейших направлений долгосрочного кредитования Сбербанка. Банк активно поддерживает компании угольной отрасли Кузбасса и совместно с ними реализует несколько значимых инвестиционных проектов в регионе» — комментирует директор управления клиентских менеджеров CIB Сибирского банка ПАО Сбербанк Ирина Белокурова.

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